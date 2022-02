Il Gruppo CEG e l’impegno per uno sviluppo sostenibile

(Adnkronos) –

Bibbiena (AR), 2 febbraio 2022. Uberto Canaccini, top 100 CEO del 2019 secondo Forbes, racconta il percorso verso la Sostenibilità intrapreso da CEG Elettronica Industriale S.p.a.

Percorso che vede CEG diventare, insieme al Gruppo, principale attore nella promozione e nella diffusione di modelli e di sistemi di produzione improntati al massimo rispetto della natura e della vita e, in generale, ispirati alla gestione sostenibile delle risorse.

Il Gruppo CEG



Il gruppo CEG è leader nel campo della progettazione e realizzazione di impianti elettrici e meccanici, impianti elettro-strumentali, sottostazioni elettriche, impianti alimentati da energie rinnovabili, sistemi di controllo, supervisione e sicurezza, progettazione e costruzione di gruppi statici di continuità UPS, quadri elettrici di media, bassa tensione e automazione, cabinati elettrici, trasformatori in resina e olio e gruppi elettrogeni.

La famiglia Canaccini, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, incrementerà il proprio sforzo per uno sviluppo sostenibile e per la creazione di valore: obiettivi da raggiungere grazie alla transizione ecologica che coinvolga la filiera e tutti gli stakeholder con la consapevolezza che tale strategia di medio-lungo termine comporterà un vantaggio per la competitività internazionale.

Responsabilità sociale delle imprese



Nei prossimi anni non sarà più possibile fare impresa nel modo tradizionale e, pertanto, le imprese dovranno sviluppare i propri programmi nel perseguimento dei Sustainable development goals (Obiettivi di sviluppo sostenibile) delle Nazioni Unite. Si tratta di una serie di 17 obiettivi, conosciuti anche come Agenda 2030, sul tema della povertà, dei diritti alla salute, al lavoro e all’istruzione, l’accesso all’acqua e il cambiamento climatico ed altre tematiche che nel complesso mirano a riconoscere il legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e le sfide comuni ai vari Paesi.

La famiglia Canaccini, azionista di maggioranza di CEG, crede fermamente nei valori della responsabilità sociale e, per raggiungere questi obiettivi, avvierà attività di comunicazione e di formazione, di collaborazione con le comunità di riferimento.

Occorre infatti puntare sulla qualità della vita sul territorio, tramite l’innovazione tecnologica e sociale e la digitalizzazione, adottando misure per combattere il cambiamento climatico e la decarbonizzazione, nonché attraverso politiche volte a garantire l’inclusione sociale ed il perseguimento della parità di genere, coscienti del fatto che, in assenza di gender equality, non può essere attuata alcuna strategia di sviluppo sostenibile.

