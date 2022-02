Il curling: una guida alla storia e alla cultura di questo sport

Il curling è uno sport che risale al 1400. È un gioco giocato sul ghiaccio da due squadre di quattro giocatori ciascuna. I giocatori fanno scorrere pesanti pietre di granito levigato sul ghiaccio verso un bersaglio chiamato “casa”. L’obiettivo del curling è quello di trasportare la pietra più vicina alla “casa” (il bersaglio) seguendo regole e linee guida specifiche.

Ci sono diversi modi di giocare a questo sport: curling tradizionale, sliding, broomball e sweep-o-golf. Il curling ha visto una rinascita negli ultimi anni in quanto più persone sono state introdotte ad esso grazie ad una maggiore accessibilità attraverso sbocchi come la televisione e i social media. Scopri di più sul curling in questa guida!

Storia del Curling

Le regole del curling

Le regole generali del gioco sono le seguenti: l’obiettivo è quello di far arrivare la propria pietra più vicino a un bersaglio chiamato “casa”. Una squadra deve avere quattro giocatori. I giocatori di ogni squadra fanno scorrere a turno le loro pietre su una lastra di ghiaccio, detta “lastra”. I giocatori fanno scorrere le loro pietre attraverso uno stretto “percorso di scorrimento” di fronte alla “casa”. Questo percorso è costituito da due linee blu parallele che corrono attraverso il centro del “foglio”. Quando entrambe le squadre hanno fatto scivolare tutte le loro pietre sui rispettivi percorsi, a turno lanciano le pietre alla casa. La prima squadra a segnare 6 punti vince.

Come giocare

Lo scopo del gioco è quello di spostare una pietra più vicina alla “casa” seguendo regole e linee guida specifiche. Ci sono due squadre di quattro giocatori, ogni squadra ha un solo giocatore che lancia la pietra. L’obiettivo del curling è portare una “pietra” (pesanti pietre di granito levigato) in ordine da un’estremità del ghiaccio, chiamata “fine”, a una zona chiamata “casa” all’altra estremità del ghiaccio. Ogni squadra ha un solo giocatore che lancia le sue pietre; l’obiettivo è quello di portare le pietre più vicine alla casa.

Un sasso può fermarsi ovunque lungo il suo percorso, ma non deve essere spostato dopo che ha smesso di muoversi. Le squadre si alternano nel lancio delle pietre, e ogni squadra mira a una particolare area bersaglio di fronte a loro chiamata “guardia”. Quando una squadra spara alla sua guardia, ha già lanciato il suo ultimo sasso – questo è noto come essere “fuori”. I giocatori possono anche scivolare con le loro pietre attraverso il ghiaccio verso la guardia dell’avversario!

L’impatto culturale del curling

Il curling ha anche visto una rinascita negli ultimi anni a causa della maggiore accessibilità attraverso sbocchi come la televisione e i social media.

Il curling esiste da secoli, ma è solo recentemente che questo sport ha visto un aumento di popolarità. Esiste da prima del 15° secolo, ma non è stato fino al 1800 che il curling ha iniziato la sua crescita per diventare uno sport popolare. I primi anni del 1700 furono tempi duri per questo sport, ma dal 1810, c’era un organo di governo ufficiale. Nel 1968, quando il curling fu introdotto per la prima volta in televisione, il suo pubblico crebbe in modo esponenziale perché ora potevano vedere quanto potesse essere eccitante e competitivo. L’introduzione del curling in televisione ha portato alla sua espansione in altri paesi e a un nuovo pubblico di giocatori e spettatori. Con così tante opportunità diverse disponibili per guardare il curling oggi, questo significa che più persone sono in grado di godere di questo sport e diffondere il suo messaggio di amicizia oltre i confini!