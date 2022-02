Idee regalo per la festa del papà 2022

La festa del papà si avvicina tra pochi giorni e non sai cosa regalare a tuo padre. Non preoccuparti! Ti ho coperto con questo elenco definitivo di regali unici. Che ami il caffè, le macchine o le battute, c’è qualcosa qui che lo farà ridere. Buona giornata di shopping per il tuo super papà!

Regali unici per la festa del papà

Uno dei modi migliori per celebrare la festa del papà è comprargli un regalo unico. Se non sei sicuro di cosa vorrebbe tuo padre, dai un’occhiata a questo elenco di regali unici per la festa del papà per farti un’idea di cosa potrebbe piacergli!

1. Tazza da caffè personalizzata

Una tazza personalizzata è l’idea perfetta per ogni papà che ama il caffè e le frasi a lui dedicate. “Sei unico” o “Sei speciale” sono le frasi tipiche che un figlio potrà dedicargli. Resta il fatto che sarà un regalo che lo farà sorridere e gli farà ricordare questo momento particolare di un regalo del tutto inaspettato e fatto ad hoc per lui. Così come quella che vi mostriamo in foto: “Papà di giorno, gamer di notte”. In questo caso è un pensiero per il festeggiato che lavora incessantemente tutto il giorno, salvo poi ritagliarsi un momento di svago e relax quando è ormai buio.

2. Tazza da caffè ironica

Sempre restando in tema di tazze, puoi optare per una in cui berrà il suo caffè da questa fantastica tazza su cui sono stampate tutte le sue battute preferite! Lo farà sicuramente ridere ogni mattina quando si sveglia per leggere le battute prima di andare al lavoro.

3. Cravatta personalizzata

Se tuo padre ama vestirsi elegante, potrai optare per una cravatta personalizzata. Sarai tu a scegliere trama, motivo, iniziali… Tutti dettagli unici per rendere il suo regalo “limited edition”. In alternativa, se è sportivo e ama giocare a calcio, perché non pensate a dei parastinchi? Con una sua foto, o la vostra, e qualche frase a effetto, sarà più divertente e piacevole la partitella con gli amici!

4. Maglietta personalizzata

Questa idea di t-shirt è esilarante e farà ridere tuo padre quando la vedrà sulla schiena! Potrai scegliere una frase particolare che sicuramente lo farà ridere considerando la bontà e la bellezza di questo gesto. Un regalo che diventerà un must con l’arrivo della bella stagione. Se ama i fornelli, invece, potrete optare per un bellissimo grembiule. Magari con qualche frase a effetto, fatta appositamente per lui!

Idee regalo per la festa del papà

Qui di seguito vi abbiamo illustrato alcune idee per un regalo unico per il papà. Sul sito Wanapix sarà possibile trovare tante altre idee carine e chic da poter pensare per questa festa. Un regalo semplice la cui creatività e fantasia sarà un motivo di grande successo per questa sorpresa che sarà di sicuro gradimento. E anche se le nostre idee potessero essere già state applicate in passato, potrete pensare a tanto altro, come ad esempio un cinturino personalizzato per lo smartwatch.