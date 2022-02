Fashion & Beauty Icons del 2022: i volti femminili da seguire

Ogni giorno, inconsapevolmente, si indossano abiti o acconciature già viste altrove, e tutto ciò è riconducibile a quello che succede quando si è influenzati dalle numerose icone di stile e di bellezza proposte dai social, dai quotidiani, dalle riviste e dalle pubblicità con cui si entra in contatto quotidianamente.

Essere un’icona della moda nel 2022 non è per niente facile, anzi.

Sempre più numerose sono le persone che si cimentano in questa figura e risulta, quindi, sempre più difficile farsi notare (ma non impossibile).

Se ci si riesce vuol dire che si sta facendo un buon lavoro e che si ha uno stile innovativo e invidiabile.

In questo articolo cercheremo di capire quali sono le icone del 2022 a cui bisogna fare affidamento quando si parla di moda e da chi prendere ispirazione per uno stile che lasci tutti a bocca aperta.

Nuovo anno, nuovo stile: novità del mondo fashion & beauty

Dopo essere stato influenzato per circa due anni dalla pandemia, il mondo della moda nel 2022 torna a brillare; stanchi della moda che mira al comfort per stare in casa e del make-up naturale effetto vedo-non vedo, la parola d’ordine di quest’anno è: colore!

Nella lista di tutte le ultime tendenze del mondo beauty che sempre più frequentemente si vedono sul viso di star internazionali, non mancano di certo dei make-up frizzanti e coloratissimi, in cui la scelta ricade spesso sul rosso, sul viola e sul blu.

In questi casi la pelle viene vista come una tela da dipingere con armonia; il colore viene applicato su una base semplice e naturale, così da far risaltare maggiormente le tonalità utilizzate per labbra e occhi.

Anche le tendenze che riguardano l’hair-styling, poi, sono state avvolte dalla voglia di brillare.

Molto di moda, oggi, è lo stile glossy che illumina e rende lucida la chioma, oltre all’uso di colori molto accesi su varie parti del capello (ad esempio, un balayage sui toni del rosa o del viola).

Restando sempre in tema capelli, in questo 2022 è importante dare ampio spazio anche agli accessori. Torna di moda tutto ciò che poteva trovarsi nella cameretta di qualsiasi adolescente degli anni ’90: via libera a bandane, mollettoni metallici e fiocchetti di velluto.

Tutti questi accorgimenti, infatti, sono stati già messi in atto da diverse star del momento, tra cui Zendaya (già nel 2021 icona di stile) che è stata tra le prime a sfoggiare dei make-up piuttosto eccentrici per i red carpet.

Anche Simone Ashley non è da meno: conosciuta soprattutto per la sua interpretazione in Sex Education, l’attrice più di una volta si è fatta riconoscere per i suoi look colorati.

Infine, non mancano all’appello icone come Gigi Hadid, Meghan Markle e Priyanka Chopra che da anni influenzano il mondo della moda e regalano al pubblico che le segue sempre nuovi spunti da cui prendere ispirazione.

Tendenze beauty 2022

Si può affermare con certezza che il 2022 sarà l’anno non solo dei colori vivaci, ma anche di quelli nude a cui le star considerate più “acqua e sapone” sono affezionate. Una delle tendenze del momento che sembra conquistare proprio tutti, è la particolare attenzione all’ambiente da parte del mondo beauty. Numerosi, infatti, sono i brand che si occupano di skin-care e body-routine prediligendo l’utilizzo di materiali biodegradabili ed elementi naturali per la creazione dei loro prodotti, come nel caso di Syster Beauty, per citare un’opzione. Le soluzioni beauty realizzate da questo marchio, pensate per ogni tipo di pelle, sono capaci di rendere la cute sana, fresca e luminosa. Partendo da queste piccole azioni quotidiane di bellezza, sarà molto più semplice ottenere un effetto wow, simile a quello delle icone del momento.