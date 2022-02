Perché si prevede che i servizi VPN saranno usati sempre più frequentemente dai proprietari di cellulari nel futuro?

Quando si sente parlare di rete privata virtuale, si è tentati di pensare a qualcosa di molto tecnico che niente ha a che vedere con l’utente Internet medio. Così pensando, però, si commette un errore perché la Virtual Private Network può riguardare da vicino molte attività online assolutamente comuni, come la connessione a un Wi-Fi pubblico, oppure l’accesso a piattaforme di contenuti.

Il VPN server da un lato nasconde il tuo indirizzo IP, proteggendo le informazioni sulla tua navigazione, e dall’altro instrada la connessione, con il sistema crittografato, attraverso reti sicure verso server dislocati in decine di Paesi, dandoti modo di accedere a contenuti senza limiti.

Con questa premessa abbiamo già fatto un quadro di perché la fruizione di Internet tramite dispositivo mobile vedrà una crescente diffusione dei servizi VPN.

Entriamo adesso nel dettaglio, mostrando i 4 principali vantaggi dell’uso della rete privata virtuale in mobilità.

Wi-Fi pubblico senza pericoli

In mobilità consideriamo un grande vantaggio quello di poter utilizzare reti pubbliche gratuite. E in effetti lo è. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio e, per quanto riguarda il Wi-Fi pubblico questa contrindicazione è senza dubbio la sicurezza. Quando utilizziamo lo smartphone in un locale pubblico, o nella sala di attesa di un aeroporto, magari per controllare la nostra email o per accedere all’home banking, possiamo essere oggetto di attacchi da parte di hacker. Le reti pubbliche sono uno dei loro bersagli preferiti e una protezione è assolutamente consigliata. La VPN nascondendo i dati della navigazione, attraverso la crittografia, salvaguarda anche le informazioni sensibili come ad esempio le password degli account.

Privacy garantita

Per quanto la connessione Wi-Fi di casa sia più sicura rispetto alle probabilità di attacchi esterni, ciò non significa che la navigazione sia totalmente protetta. L’ISP (Internet Service Provider), infatti, può visionare i dati della navigazione e perfino vendere i dati degli utenti senza autorizzazione. Il tutto legalmente e nonostante le normative stringenti sulla privacy online.

Una VPN in questi casi ti aiuta a oscurare il tuo indirizzo IP e a rendere la navigazione non tracciabile, inoltre limita il tracciamento di geolocalizzazione e impedisce di tenere in memoria la cronologia online.

Accesso senza blocchi ai contenuti Web

Sempre più spesso ci troviamo a fruire dei contenuti da mobile, magari durante un soggiorno all’estero o durante uno spostamento. Non sempre, però, questa fruizione è possibile, perché alcuni contenuti offerti sulle principali piattaforme streaming sono sottoposti a blocchi: tali restrizioni sono collegate alla geolocalizzazione.

La VPN, mascherando il tuo IP, con quello di un server posizionato geograficamente altrove, fa sembrare che tu stia navigando da un altro luogo. Il che consente di aggirare il blocco.

Facile da installare

La navigazione in mobilità richiede, per essere soddisfacente, di essere intuitiva e veloce. Lo stesso vale per le app e per i software di sicurezza. Le VPN hanno anche questo vantaggio: quello di essere facili da installare e intuitive usare anche per i non addetti ai lavori. Senza mettere tempo in mezzo potrai attivare il servizio e scegliere quali funzionalità sono più utili per la tua navigazione da mobile.