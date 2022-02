I radar Inxpect offrono il perfetto equilibrio tra sicurezza e produttività in linee altamente automatizzate

L’innovativo sistema di sicurezza radar Inxpect viene utilizzato presso lo stabilimento principale di BMW Group a Monaco

BRESCIA, Italia–(BUSINESS WIRE)–Alla fine dello scorso anno è stata messa in funzione presso lo stabilimento BMW Group di Monaco di Baviera una nuova linea di saldatura equipaggiata con l’innovativo sistema di sicurezza radar di Inxpect.





I sensori Inxpect utilizzano una soluzione proprietaria basata sulla tecnologia radar che è in grado di rilevare in modo sicuro le persone, indirizzando i macchinari a funzionare solo quando non ci sono operatori nell’area di lavoro. In questo modo la sicurezza viene sempre garantita.

I radar di sicurezza di seconda generazione Inxpect utilizzati da BMW Group nello stabilimento di Monaco sono i primi sensori radar al mondo ad essere certificati SIL2/Pld/Cat3. Il loro compito è permettere ai robot industriali di rilevare in modo sicuro la presenza di persone nelle loro aree di lavoro, percependo anche i più piccoli movimenti involontari degli operatori, come quelli causati dalla respirazione. Questa caratteristica unica permette di prevenire gli incidenti. Allo stesso tempo, il tempo di risposta dei sensori particolarmente basso aiuta a riprendere la piena velocità operativa non appena l’area di lavoro è libera. Il risultato è una linea di produzione intelligente che funziona a piena capacità e permette agli operatori di entrare nelle aree di lavoro solitamente contrassegnate come pericolose, in completa sicurezza.

“Soddisfare i complessi requisiti del nuovo sistema di saldatura dello stabilimento di BMW Group a Monaco è stata una grande sfida che siamo stati felici di accettare” spiega Luca Salgarelli, CEO di Inxpect. “Desidero ringraziare a nome mio e di tutto il team Inxpect lo stabilimento principale di BMW Group per aver adottato la nostra tecnologia: siamo onorati di far parte di una soluzione produttiva così innovativa”.

Fondata alla fine del 2015 da Luca Salgarelli come uno spin-off delle attività di R&D di TSec Srl e Superpartes SpA, Inxpect SpA è un’azienda che progetta e produce sensori radar intelligenti. L’azienda ha sviluppato i primi, e ad oggi unici, sistemi radar al mondo certificati per applicazioni di sicurezza industriale. I sensori Inxpect sono in grado di rilevare con sicurezza certificata la presenza di operatori nelle aree di lavoro di qualsiasi macchina o robot industriale, aumentando notevolmente sia la sicurezza degli operatori che la produttività delle macchine. Ad oggi il sistema viene proposto al mercato da decine di partner specializzati in tutto il mondo ed è presente come marchio nel portafoglio prodotti di importanti aziende operanti nel campo dell’automazione e della sicurezza industriale. L’azienda conta attualmente circa 60 persone (di cui 18 con un dottorato di ricerca), ha la sede principale, l’R&D e la produzione in Italia (Brescia e Firenze), parte dell’R&D in Israele (Haifa), due filiali in Spagna e Germania e nel 2020 ha fatturato complessivamente oltre due milioni di euro.

