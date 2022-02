I Jalisse e l’esclusione da Sanremo

I Jalisse, ospiti sabato 5 febbraio, raccontano a Verissimo la delusione per essere stati scartati ancora una volta da Sanremo:

“Posso immaginare che la nostra vittoria all’epoca forse non sia andata giù a molti perché subito dopo siamo stati attaccati in diverse situazioni. Quest’anno sono stati selezionati venticinque cantanti e potevano sceglierne ventisei. Non volevamo prendere il posto di nessuno. Saremmo stati disposti anche ad arrivare ultimi, anche perché abbiamo già vinto una volta. Non ci scartate per un pregiudizio. Ascoltateci”.