I 5 migliori fornitori di software per casinò online nel 2022

Le persone che giocano online, o coloro che stanno pensando di farlo, sono generalmente preoccupate che i giochi siano stati truccati in qualche modo per favorire il casinò, motivo per cui quando si tratta di software per casinò online, la cosa più importante che dovresti sapere è come possono garantire che i giochi siano equi. Un modo in cui i fornitori di software garantiscono un gameplay equo è utilizzare un software che fa uso di generatori di numeri casuali. Questi programmi per computer generano costantemente stringhe casuali di numeri, che il software interroga per determinare quale carta verrà distribuita successivamente o quali simboli verranno visualizzati dopo un giro della macchina. Per questo motivo, ogni gioco ha risultati del tutto imprevedibili e casuali. Potresti anche aver notato che molti vari casinò online offrono gli stessi giochi, questo perché si avvalgono di fornitori di software di terze parti. Questo è fantastico in quanto hai la possibilità di scegliere da un ampio elenco di casinò online e valutare i pro e i contro di ciascuno prima di scegliere quello in cui ti piacerebbe giocare.

Quando scegli i tuoi fornitori di software, non solo è importante scegliere quelli che hanno una qualità e una grafica eccezionali, ma è anche importante trovare provider software casinò sicuri che siano sicuri e protetti e quelli di cui ti fidi. È sempre meglio scegliere fornitori di software con una buona reputazione e preferibilmente uno che esiste da molti anni. Continua a leggere per un elenco di fornitori di software per casinò online che consigliamo vivamente.

I migliori fornitori di software per casino

NetEnt

NetEnt è una società quotata in borsa con sede a Londra e regolamentata dalla UK Gambling Commission. Essendo nel settore dei giochi da oltre 20 anni, è lecito ritenere che NetEnt sappia cosa stanno facendo. Con una scelta di oltre 200 giochi con licenza tra cui scegliere, tra cui slot e giochi con jackpot crescenti, ti divertirai per ore. Alcuni dei loro giochi più popolari includono:

Starburst

Mega Fortune

Dead or Alive

Hall of Gods

Tiki Wonders

Betsoft

Ciò che distingue i giochi di Betsoft dal resto sono i loro effetti visivi cinematografici 3D, insieme a effetti sonori eccezionali. Questo ti fa tornare costantemente per più ore di divertimento senza fine. Alcuni dei loro giochi più popolari includono:

A Christmas Carol

A Night in Paris

Magic Shoppe

Good Girl Bad Girl

Safari Sam

Microgaming

Ci sono pochissimi nomi più grandi di Microgaming. Tra i giochi più popolari del settore, sono loro i geni dietro. In effetti, Microgaming è probabilmente più famosa per le sue serie di slot con jackpot Mega Moolah, che hanno consegnato premi per oltre 1 miliardo di sterline. Microgaming ha uno sbalorditivo 800+ giochi da casinò tra cui scegliere e ogni mese si assicura che rilasci anche un nuovo gioco. Oltre ai loro giochi di marca come Jurassic World e Game of Thrones, ecco alcuni dei loro giochi più popolari tra cui scegliere:

Mega Moolah

House of Dragons

Big Kahuna: Snakes and Ladders

King Arthur

Immortal Romance

Pragmatic Play

In qualità di fornitore leader di giochi per dispositivi mobili e desktop che deliziano ed entusiasmano tutti i giocatori d’azzardo, Pragmatic Play è una delle aziende in più rapida crescita. I loro fantastici giochi hanno già avuto un impatto con la loro grafica ricca di funzionalità e le fantastiche funzionalità. Ci sono una varietà di giochi disponibili in questo casinò, comprese le video slot. Alcuni hanno caratteristiche fantastiche come giri gratuiti, round bonus, moltiplicatori e jackpot generosi. Ecco alcuni dei loro giochi più popolari:

The Doghouse Megaways

Chicken Drop

Wild Wild Riches

Lucky Grace and Charm

Fruit Party 2

Evolution gaming

Leader nello sviluppo di giochi da casinò, Evolution Gaming è presente in tutti i migliori casinò online. Evolution Gaming, a differenza della maggior parte degli altri sviluppatori di giochi che hanno avuto successo nel settore, non ha una line-up regolare di slot o giochi da tavolo da offrire. Invece, sono specializzati nella creazione di giochi da casinò dal vivo che mirano a imitare l’esperienza offline online. Considerando quanti giochi offre questo provider, è difficile elencarli tutti, ma eccone alcuni che sono tra i loro titoli più popolari:

Deal or No Deal

Live Live Blackjack

Live Lightning Roulette

Side Bet City

Live Dream Catcher

L’industria dei casinò online è in continua crescita e, di conseguenza, i fornitori di software sono costantemente in competizione per rimanere al vertice e non solo lo fanno offrendo alcuni dei migliori giochi sul mercato, ma anche con i bonus offerti in ogni gioco. Molti dei fornitori di software per casinò online offrono fantastici bonus.