Guerra Ucraina-Russia, media: colpito ospedale pediatrico Kiev

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, l’artiglieria russa avrebbe colpito l’ospedale ‘Okhmadyt’ di Kiev dove vengono curati i bambini malati di cancro. Lo riferisce il ‘Kyiv Independent’ su Twitter, precisando che un bambino è stato ucciso e due sono rimasti feriti. Anche due adulti hanno perso la vita.

Sirene antiaeree sono risuonate a Kiev poco dopo le 20 (le 21 a Kiev). Lo riferiscono i media locali, alcuni dei quali hanno invitato gli abitanti della capitale ucraina a trovare subito riparo nei rifugi.

Per impedire alle forze di invasione russe di usare le ferrovie per far entrare rifornimenti e rinforzi nel Paese, l’esercito ucraino ha fatto saltare la rete ferroviaria che collega l’Ucraina alla Russia. Lo ha annunciato oggi il servizio ferroviario nazionale, secondo quanto riportato dal sito di Kyiv Independent.

Le città ucraine sono ormai l’epicentro dei combattimenti e, per evitare il coinvolgimento dei civili, le autorità locali hanno prolungato il coprifuoco notturno. Lo ha comunicato il sindaco della capitale Vitalii Klitschko, che ha prolungato il blocco ai movimenti dalle 17 alle 8 “per una difesa più efficace della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti”. “Tutti i civili che saranno trovati in strada – ha affermato – saranno considerati membri dei gruppi di sabotaggio e ricognizione del nemico”. Stessa misura anche in un’altra grande città ucraina Kharkiv, dove poco fa sono state registrate “potenti esplosioni”. “Il coprifuoco- spiegano le autorità cittadine – viene prolungato di quattro ore”: il blocco è anticipato alle 18 e confermato fino alle 6 del mattino.