Guerra Ucraina-Russia, Macron: “Durerà, prepararsi”

(Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia “durerà” e “dobbiamo prepararci”. A dichiararlo è stato questa mattina dal Salone dell’Agricoltura a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, annunciando che il governo prepara “un piano di resilienza” per far fronte alle conseguenze economiche di questa crisi. “La guerra è tornata in Europa… Se dovessi comunicarvi la mia convinzione questa mattina, è che questa guerra durerà” e questo “non sarà senza conseguenze per il mondo agricolo”.

“Una nuova giornata è iniziata sul fronte diplomatico con un colloquio con Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti dai nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando”, ha scritto stamane in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.