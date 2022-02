Guerra Ucraina-Russia, Abramovich in Bielorussia per assistere a negoziati

(Adnkronos) – Il miliardario Roman Abramovich su richiesta di Kiev è in Bielorussia per assistere ai negoziati tra Ucraina e Russia. E’ quanto apprende il Jerusalem Post secondo cui sarebbero stati gli ucraini a chiedere l’intermediazione del miliardario russo con cittadinanza israeliana.

L’ambasciatore dell’Ucraina in Israele Yevgen Kornichuk non ha commentato nello specifico il coinvolgimento di Abramovich nei negoziati ma ha detto “apprezziamo chiunque possa aiutare, se ha sufficiente influenza”.

Secondo Alexander Rodnyansky, produttore cinematografico due volte candidato all’Oscar, nato a Kiev e in contatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo staff, Abramovich sarebbe stato contattato insieme ad altri membri della comunità ebraica in Russia per aiutare nella risoluzione del conflitto.