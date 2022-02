Green Pass 1 febbraio, regole banca e bancomat

(Adnkronos) –

Green Pass obbligatorio da oggi, 1 febbraio 2022, per entrare in banca. Molti si chiedono, però, se sia necessario il certificato verde anche per prelevare o a fare il saldo nei bancomat che sono fuori o dentro, all’ingresso degli istituti di credito.

Per fare chiarezza è intervenuta l’Associazione bancaria italiana (Abi) che in una nota, scrive, come “gli sportelli automatici”, i cosiddetti bancomat, presenti in tutto “il territorio nazionale, nelle strade e piazze delle città e dei centri di più piccole dimensioni” debbano essere sempre “accessibili senza limiti e vincoli”.

Per quanto riguarda, invece, l’ingresso in banca è̀ stato chiarito che l’obbligo del Green Pass è attribuito dal Dpcm alla clientela e che il controllo, secondo le disposizioni del governo, può̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a campione. Rimangono in vigore le misure relative a distanziamento, sanificazione, gel disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il personale di mascherine tipo Ffp2.

Negli istituti di credito in zona arancione o rossa, l’ingresso dei clienti avviene solo per prenotazione. L’accesso della clientela in filiale nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base a quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19.