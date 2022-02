Gli orologi di lusso al polso di personaggi famosi

Vogliamo farvi sognare! Parleremo, infatti, dei prestigiosi modelli dal design accattivante indossati dai personaggi famosi. Come sappiamo, gli orologi di lusso rappresentano un certo stile di vita e una certa posizione sociale, pertanto, non c’è cantante, attore o personaggio politico che non sia immune al fascino delle lancette.

Gli orologi preferiti dalle star di Hollywood

Dagli albori del cinema, personaggi del calibro di Clark Gable, James Stewart, Sophia Loren, Gregory Peck e persino la principessa attrice Grace Kelly, hanno sempre sfoggiato un orologio di lusso indossandolo con l’eleganza che li contraddistingue. Non solo! C’è anche chi è testimonial dei brand più importanti.

Breitling, ad esempio, ha un certo numero di attori dell’olimpo di Hollywood tra i suoi fan. Tra questi ci sono Brad Pitt, Charlize Theron e Adam Driver, tutti orgogliosi di sfoggiare un prodotto della Maison svizzera.

D’altro canto, Omega può vantare altrettanti attori di spicco come George Clooney, Nicole Kidman ed Eddie Redmayne.

Per il marchio Richard Mille testimonial d’eccezione è la bravissima Natalie Portman, che può vantare di avere un modello che porta il suo nome: RM 19-01 Natalie Portman. La Maison ha voluto imprimere tutta la bravura di questa attrice straordinaria, una donna dai tanti talenti con una mente brillante, che nonostante i suoi tantissimi impegni trova sempre il tempo di dedicarsi alle associazioni di beneficenza.

Il sodalizio orologi-cinema ha incastonato in sé anche storie dei grandi eventi sportivi. La Tag Heuer, ad esempio, non solo è sponsor ufficiale della Formula 1, ma è protagonista, insieme a Steve McQueen, nel film “Le 24 ore di Le Mans”.

Hollywood è piena di appassionati collezionisti, come il comico Kevin Hart che recentemente ha avuto un’esperienza poco piacevole con il suo personal shopper. Mr. Hart possiede una collezione basata sugli orologi Rolex, Philippe Patek, Audemars Piguet e Richard Mille. Robert Downey Jr., invece, ha ereditato da suo nonno il Baume & Mercier Hampton City 8340, che per la forma ricorda una TV degli anni ’70. Tra i collezionisti troviamo anche Orlando Bloom, amante dei Rolex Submariner 6538, IWC e Bremont.

Influencer, politici e altre personalità importanti

Tra gli sportivi ricordiamo Maradona, che amava indossare ben due orologi contemporaneamente del brand Hublot, in particolare il modello Bing Bang in edizione limitata con inciso il suo profilo e il numero 10.

Per quanto riguarda il versante politico, il presidente degli USA Joe Biden indossa il Tissot T-Touch.

I Ferragnez? Fedez ha sfoggiato in uno scatto su Instagram il Patek Philippe Nautilus, completamente ricoperto di pietre preziose, mentre la Ferragni indossava un modello del brand Piguet Royal Oak, anch’esso tempestato di pietre

Il fascino degli orologi da polso non ha risparmiato neppure il Vaticano. Infatti, Papa Giovanni Paolo II, era solito indossare un Rolex Datejust, sfoggiato anche da Al Pacino nel film “Glengarry Glen Ross”.

In conclusione, i grandi brand traggono beneficio dalle star che hanno indossato (e indossano) i loro prodotti. Allo stesso modo, tutte le celebrità sanno di poter sempre contare sul fascino e sulla bellezza di questi bellissimi orologi di lusso, dispensatori di status symbol; potremmo dire, infatti, che il beneficio è reciproco!