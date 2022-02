Garage Maggiolina di Milano apre un nuovo parcheggio in via Belgirate e incrementa i servizi

(Adnkronos) – La vicinanza alla stazione centrale del capoluogo lombardo lo rende un sicuro ricovero per le auto di viaggiatori e residenti, ma sono i servizi di autofficina il vero fiore all’occhiello della nuova sede.

«Al giorno d’oggi non è più sufficiente garantire ai clienti un parcheggio fidato e sorvegliato. La vera differenza la fanno i servizi accessori che sono fondamentali per il proprietario di un’auto che desideri viaggiare in assoluta sicurezza», esordisce Antonio Tassone, titolare dello storico Garage Maggiolina di Milano che ha rilevato anche l’ampio parcheggio di via Belgirate. Con i 140 posti auto nelle due sedi di via Ressi e i 120 di via Belgirate, Garage Maggiolina diventa quindi un importante polo per il ricovero delle auto e la vicinanza strategica alla stazione centrale permette a residenti e viaggiatori di lasciare la propria vettura in tutta tranquillità e a prezzi altamente competitivi.

Ma la capienza dei parcheggi non è il solo punto qualificante di questa attività, come spiega Andrea Primerano, gestore del garage: «Fin da subito è emersa la necessità di offrire alla clientela anche un’ampia rosa di servizi aggiuntivi: oggi nelle nostre tre sedi disponiamo di moderne officine, tutte appartenenti alla prestigiosa rete “A posto”, con meccanici ed elettrauto qualificati che si occupano di assistenza e riparazione di veicoli di ogni marca. Dalle revisioni ai tagliandi, dalla manutenzione alle diagnosi computerizzare offriamo al cliente una vasta gamma di prestazioni specializzate. I nostri gommisti provvedono alla manutenzione e al cambio degli pneumatici e i clienti possono usufruire anche di un servizio di deposito gomme. In qualità di interlocutore unico ci occupiamo di ogni aspetto o problematica dell’automezzo: il cliente può affidarci la propria autovettura in tutta serenità e senza dover rivolgersi altrove, tanto più che il nostro servizio, oltre ad essere molto apprezzato, ha costi estremamente concorrenziali».

Gli addetti ai garage, inoltre, eseguono anche un lavaggio a mano molto accurato con prodotti di alta qualità e per chi lo richiede è disponibile anche il servizio di sanificazione dell’abitacolo con un apparecchio ad ozono. «La rapidità dei nostri interventi è un nostro fiore all’occhiello – conclude Tassone -: la professionalità dei nostri operatori, che seguono corsi di formazione continua anche per rimanere costantemente aggiornati sull’evolversi delle tecnologie applicate alle auto, ci permette di eseguire operazioni accurate e accontentare il cliente secondo le sue esigenze».

La vicinanza alla stazione centrale di Milano, il servizio di videosorveglianza e la presenza in via Belgirate di personale di vigilanza h24, infine, sono dei plus che rendono Garage Maggiolina un vero punto di riferimento per la serenità del guidatore.

