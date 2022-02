Frost & Sullivan nomina Webhelp “Most Innovative CX Outsourcing Services Provider”

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Webhelp, tra le principali società globali nel settore customer experience (CX) e business solutions, è stata riconosciuta come leader di mercato nel report Frost and Sullivan’s 2021 Frost Radar™, posizionandosi come l’organizzazione più innovativa in assoluto in ambito CX, e tra le prime due in termini di crescita.

Il Frost Radar™ misura i tassi di crescita, in aggiunta ai ricavi assoluti, e li combina con fattori quali la scalabilità dell’innovazione, ricerca e sviluppo, l’offerta di servizi e la relazione con i clienti. Webhelp ha ottenuto il massimo dei voti davanti ad altre 18 aziende analizzate, su un mercato che conta oltre 250 partecipanti al settore in tutta Europa.

“Webhelp continua a sovraperformare nel settore grazie al suo portafoglio di soluzioni di nuova generazione, basato su consulenza CX, analisi avanzata, intelligenza artificiale, automazione e tecnologia omnicanale”, ha affermato Federico Teveles, CX Industry Analyst di Frost & Sullivan. “Combinando sapientemente questo con persone dedicate e qualificate, continuano a fornire una customer experience eccezionale per soddisfare le mutevoli aspettative dei consumatori”.

Frost & Sullivan sottolinea come Webhelp disponga di una delle strategie più lungimiranti del settore per la realizzazione di customer experience operations personalizzate, con la sua metodologia di progettazione proprietaria Anywhere, che incorpora il best-shoring e nuovi modelli di lavoro insieme alla piattaforma omnicomprensiva che ne è alla base. È stata inoltre notata la vasta offerta di soluzioni proprietarie come VoC, augmented agent, registrazione e trascrizione delle chiamate, traduzione automatica e people analytics. Inoltre, l’azienda è stata premiata per aver integrato i suoi sforzi interni di ricerca e sviluppo con dozzine di partnership per completare la sua offerta tecnologica.

Il report convalida la crescita significativa che Webhelp ha realizzato durante l’ultimo anno, concentrandosi sullo sviluppo delle sue capacità di trasformazione digitale e sulla consulenza CX per creare customer journey end-to-end orientati al valore.

Olivier Duha, CEO e Co-Founder di Webhelp, afferma:

“Siamo incredibilmente orgogliosi che Frost & Sullivan abbia nominato Webhelp come principale innovatore CX in Europa. Hanno riconosciuto sia la nostra capacità tecnologica che la nostra proposta Webhelp Anywhere, che combina un approccio best-shoring con nuovi modelli di delivery come homeworking, modelli ibridi e GigCX. È questa mentalità rivoluzionaria che ci permette di generare innovazione per i nostri clienti e che guida la nostra continua crescita globale. Con i Webhelpers ora in più di 55 paesi in tutto il mondo, siamo in una posizione ideale per massimizzare l’impatto per i nostri clienti, le nostre persone e le comunità in cui lavoriamo”.

About Webhelp

Webhelp progetta, realizza e ottimizza esperienze umane indimenticabili per il mondo digitale di oggi, creando customer journey rivoluzionari. Dalle vendite al customer service, dalla moderazione dei contenuti alla gestione del credito, Webhelp è un partner end-to-end per tutti i customer journey, B2C e B2B. Le sue quasi 100.000 persone appassionate in più di 55 paesi crescono ogni giorno facendo la differenza per i brand più interessanti del mondo. Webhelp è attualmente di proprietà del suo management e di Groupe Bruxelles Lambert (Euronext: GBLB), una holding di investimenti leader a livello mondiale, a partire da novembre 2019.

