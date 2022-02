(Adnkronos) –

Sette bambini sono rimasti intossicati ieri a causa delle inalazioni da monossido di carbonio in un locale tra Mariano del Friuli e Cormons, durante una festa di compleanno. A tutti è stato somministrato l’ossigeno.

Nessuno risulta essere fortunatamente in pericolo di vita, ma per almeno uno è stato necessario effettuare un trattamento in camera iperbarica a Trieste, riferisce il Piccolo. Le esalazioni potrebbero essere state provocate da un ‘fungo’ a gas.