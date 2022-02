Franco Trinca, si indaga sulla morte del biologo no vax

(Adnkronos) – La procura di Perugia indaga sulla morte di Franco Trinca, biologo no-vax. In una nota la procura del capoluogo umbro ha precisato che “è stato disposto un accertamento tecnico irripetibile al fine di verificare l’effettiva causa di morte del dottor Trinca, in quanto era risultato, da altre indagini in corso, destinatario di esenzione dalla somministrazione del vaccino”.

In particolare “l’accertamento si è reso necessario – si legge nella nota firmata dal procuratore capo Raffaele Cantone – per comprendere se le situazioni che avevano giustificato l’esenzione fossero effettive e, in caso contrario, se il decesso, eventualmente dipendente da Covid, potesse essere ricollegabile all’omessa somministrazione del vaccino”.