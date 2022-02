Film e serie tv in streaming: i più visti della settimana (7-13 febbraio)

Ghostbusters – Legacy è il film in streaming più visto della settimana in Italia. Questo secondo le stime di Justwatch, la piattaforma che fornisce raccomandazioni personalizzate per Film e Serie TV disponibili su Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e molti altri.

Per quanto riguarda le serie tv, invece, Sherlock è la più vista. Sul podio L’amica geniale e, subito dopo, Demon Slayer.

Per quanto concerne I film on demand, a parte il primato del già citato film dedicato agli “acchiappafantasmi”, troviamo Machbeth e I segni del cuore, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Questi sono i dati che emergono dall’analisi del periodo che va dal 7 al 13 febbraio.