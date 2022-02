Film e serie tv in streaming: i più visti della settimana (21-27 febbraio) secondo le graduatorie stilate da Justwatch analizzando le più importanti e gettonate piattaforme on demand.

Per quanto concerne i film, il più visto è stato The King’s Man – Le origini. Sul podio, troviamo poi Freaks Out (il più visto della scorsa settimana, ndr) e Venom – La furia di Carnage.

Subito troviamo Ghostbusters: Afterlife. Io sono nessuno, invece, occupa la quinta posizione, seguito da The French Dispatch, Space Jam – New Legends, Gli anni più belli, House of Gucci, Dune.

Per quanto riguarda le serie tv, Vikings: Valhalla trionfa nella settimana appena conclusa. Subito dopo, Euphoria e L’attacco dei giganti rispettivamente in seconda e terza posizione.

La seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori, in esclusiva su Amazon Prime Video, è invece al quarto posto. Subito dopo Il Trono di Spade e The Walking Dead. The Walking Dead e L’Amica geniale occupano rispettivamente sesta e settima posizione.