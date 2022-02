Film e serie tv in streaming: i più visti della settimana (14-21 febbraio) secondo le graduatorie stilate da Justwatch analizzando le più importanti e gettonate piattaforme on demand.

Per quanto riguarda i film, nella top 10 italiana Freaks Out è il più visto della settimana, mentre Ghostbusters – Legacy scivola in seconda posizione dopo il primato della scorsa settimana. Terza posizione per The French Dispatch, seguito da Space Jam – New Legends. In quinta posizione Assassinio sull’Orient Express.

Completano la top 10 Venom – La furia di Carnage, House of Gucci, Matrix Resurrections, Macbeth e Il signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello.

Per quanto riguarda le serie tv, Sherlock è quella che ha dominato nell’ultima settimana. Subito dopo L’attacco dei giganti e Manifest. Demon Slayer e L’Amica geniale occupano rispettivamente quarta e quinta posizione. A completare la top 10 delle serie tv più viste, Il trono di Spade, Euphporia, La serie di Cuphead!, The office US e Fedeltà.