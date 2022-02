Fatto da mamma e da papà: la puntata del 19 febbraio

Flora Canto per la quinta puntata di Fatto da mamma e da papà ospiterà nella sua cucina due straordinari artisti del piccolo schermo e non solo.

Le anticipazioni della puntata

Sabato 19 febbraio, alle 12 su Rai 2 la mamma che si racconterà ai fornelli preparando il risotto alla milanese “alla sua maniera” è l’elegante conduttrice Monica Leofreddi, mamma di due bellissimi ragazzi, Riccardo e Beatrice.

Proprio il piatto preparato dalla conduttrice sarà protagonista della rubrica dedicata alla corretta alimentazione condotta da Gianluca Mech.

In questa occasione Gianluca, grazie anche alla presenza del dottor Lorenzo Cenci, parlerà dell’importanza di uno dei cereali più consumati al mondo: il riso.

Il divertimento sarà l’ingrediente della ricetta presentata dal simpaticissimo Roberto Ciufoli, papà di Jacopo di 25 anni e Romeo di 6 anni.

Non abilissimo ai fornelli, Roberto presenta uno dei suoi “cavalli di battaglia” in cucina: gli involtini di fettine panate con patate al pesto di Prà. “Dulcis in fundo”, la puntata si concluderà con i finanzieri alle nocciole e mele preparati dalla pastry chef Francesca Minnella.