(Adnkronos) – “Scusa, mi servono i punti per FantaSanremo”. Così Emma, alla fine della sua esibizione al fianco di Francesca Michielin, primadirettrice d’orchestra e oggi sua compagna sul palco, ha consegnato il bouquet di fiori appena ricevuto da Amadeus a una componente dell’orchestra di Sanremo 2022. “Lo do a lei per tutte” ha detto ancora, congedandosi.