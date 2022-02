Facebook Reels disponibile in tutto il mondo

Oggi Facebook ha annunciato l’espansione di Facebook Reels per iOS e Android in oltre 150 paesi in tutto il mondo, tra questi l’Italia.

Il formato di contenuti in più rapida ascesa

I video contano ormai per quasi la metà del tempo che le persone passano su Facebook e Instagram, e Reels è il nostro formato di contenuti in più rapida ascesa. Vogliamo che Reels sia per i creator la soluzione migliore per farsi conoscere, restare in contatto con il loro pubblico e guadagnare. Vogliamo inoltre che le persone possano trovare e condividere contenuti rilevanti e coinvolgenti in modo semplice e divertente.

Dal lancio negli Stati Uniti, abbiamo visto creator come Kurt Tocci (e il suo gatto, Zeus) condividere situazioni comiche, l’autrice e scrittrice Andrea Gibson offrire una lettura delle sue poesie, la coppia nigeriano-americana Ling e Lamb provare nuovi cibi e la ballerina e creatrice Niana Guerrero fare balli di tendenza, come la #ZooChallenge.

Più modi per guadagnare dai reel di Facebook

Stiamo lavorando a diverse soluzioni che permetteranno ai creator di guadagnare grazie ai loro reel. Il nostro programma di bonus Reels Play, parte dell’investimento di 1 miliardo di dollari per i creator, paga i produttori di contenuti idonei fino a 35.000 dollari al mese, in base alle visualizzazioni dei loro reel qualificanti. Questi bonus hanno aiutato creator come Jason the Great e Tasha Caroline a finanziare la realizzazione dei loro reel e a capire quali contenuti funzionano meglio su Facebook. Nei prossimi mesi, estenderemo il programma di bonus ad altri paesi, in modo che ancora più creatori possano essere ricompensati per la creazione dei reel amati dalle loro community.

Sulla base della nostra lunga esperienza nell’aiutare i creator a guadagnare un reddito significativo grazie ai nostri prodotti di monetizzazione, come le inserzioni in-stream e le Stelle, stiamo anche testando opzioni di monetizzazione diretta per Facebook Reels in revenue share provenienti da inserzioni pubblicitarie e dal supporto dei fan. Stiamo espandendo i test delle inserzioni overlay per Facebook Reels a tutti i creator negli Stati Uniti, Canada e Messico, e in altri paesi a partire dalle prossime settimane. Inizieremo con due formati: banner pubblicitari che appaiono come overlay semi-trasparenti nella parte inferiore di Facebook Reel, e inserzioni con adesivi: un’immagine statica che può essere posizionata dal creator in qualsiasi punto del suo reel. Queste inserzioni senza interruzioni permetteranno ai creator di guadagnare una parte delle loro entrate.

Tutti i creator negli Stati Uniti, in Canada e in Messico che fanno parte del nostro programma di inserzioni in-stream sono automaticamente idonei alla monetizzazione tramite inserzioni pubblicitarie all’interno dei loro reel pubblici. Entro metà marzo, questi test saranno estesi anche ai creator di quasi tutti i paesi dove le inserzioni in-stream sono disponibili. I creatori possono saperne di più sugli annunci in overlay consultando il blog Meta per i Creator. Nelle prossime settimane inizieremo anche a testare le Stelle sui reel di Facebook, in modo che le persone possano sostenere i loro creator acquistando e inviando loro delle Stelle mentre guardano i loro reel. Sia le inserzioni in overlay che le Stelle sono soluzioni progettate per permettere ai creator di guadagnare e crescere in modo proporzionale alle persone che guardano e interagiscono con i loro reel su Facebook.

Stiamo anche lanciando dei sistemi di controllo dell’idoneità per i brand, tra questi Liste degli editori, Liste degli elementi bloccati, Filtri dei contenuti e Report di pubblicazione per inserzioni banner e con adesivi su Facebook Reels in tutte le regioni in cui sono disponibili. Questo darà agli inserzionisti un maggiore controllo se ritengono che le loro inserzioni compaiano in luoghi che non considerano adatti al loro brand o alla campagna di un creator. Inoltre, da ottobre dello scorso anno, stiamo testando inserzioni a tutto schermo e immersive che compaiono tra un reel e l’altro e che verranno estese in tutto il mondo nei prossimi mesi. Proprio come con i contenuti organici su Facebook, le persone potranno commentarle, mettere “mi piace”, visualizzarle, salvarle, condividerle o saltarle.

Più funzionalità per l’editing

Oltre alle funzionalità che abbiamo annunciato l’anno scorso, i creatori di tutto il mondo saranno in grado di accedere a:

Remix : Crea il tuo reel accanto a un reel esistente e condiviso pubblicamente su Facebook. Quando crei un Remix, puoi creare un reel che include tutto o una parte del reel di un altro creator.

: Crea il tuo reel accanto a un reel esistente e condiviso pubblicamente su Facebook. Quando crei un Remix, puoi creare un reel che include tutto o una parte del reel di un altro creator. Reel di 60 secondi : Realizza reel della durata massima di 60 secondi.

: Realizza reel della durata massima di 60 secondi. Bozze : Presto sarai in grado di creare un reel e scegliere di “Salvarlo in bozza” sotto al pulsante Salva.

: Presto sarai in grado di creare un reel e scegliere di “Salvarlo in bozza” sotto al pulsante Salva. Video Clipping: Nei prossimi mesi, pianifichiamo il lancio di strumenti di video clipping che renderanno più facile ai creator che pubblicano video dal vivo o di lunga durata o registrati di testare i diversi formati.

Creare e scoprire reel in nuovi luoghi

Nelle prossime settimane, introdurremo i seguenti aggiornamenti per rendere più facile la creazione e la scoperta di reel in nuovi luoghi:

Reels nelle Storie : Puoi condividere reel pubblici nelle Storie su Facebook, facilitando così la condivisione dei tuoi reel preferiti con amici e dando ai creator più visibilità. Sarai anche in grado di creare dei reel da Storie pubbliche esistenti.

: Puoi condividere reel pubblici nelle Storie su Facebook, facilitando così la condivisione dei tuoi reel preferiti con amici e dando ai creator più visibilità. Sarai anche in grado di creare dei reel da Storie pubbliche esistenti. Reels in Watch : Sarai in grado di guardare e creare reel direttamente all’interno della schermata di Watch.

: Sarai in grado di guardare e creare reel direttamente all’interno della schermata di Watch. In cima al feed : Stiamo aggiungendo una nuova etichetta Reels nella parte superiore del Feed in modo da poter creare e guardare reel facilmente e in pochi click.

: Stiamo aggiungendo una nuova etichetta Reels nella parte superiore del Feed in modo da poter creare e guardare reel facilmente e in pochi click. Reels suggeriti nel Feed: In alcuni paesi, stiamo iniziando a suggerire reel di persone che non conosci e che potrebbero piacerti direttamente nel tuo Feed.

Facebook sta anche esplorando soluzioni come il crossposting che possano facilitare ai creator la condivisione dei loro reel sia su Facebook che su Instagram.