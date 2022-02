Fabio Dude è il “gigante dell’informatica”: ecco perché i calciatori (e non solo) lo preferiscono

Il cellulare, ormai, è la nostra scatola nera. Al suo interno c’è davvero tutto: numeri di cellulare, foto, ricordi personali. Immaginate se il telefono di un vip finisse nelle mani sbagliate: sarebbe un vero disastro. Ed è per questo motivo che i personaggi del Jetset si affidano sempre a tecnici di alta qualità informatica.

Adesso, spunta la storia di “Mr. Dude”, che il mondo dello showbusiness conosce bene. Il suo vero nome è Fabio Iacuzio, definito “come l’unico in grado di risolvere tutti i problemi connessi all’assistenza tecnica sui prodotti Apple”, come riferisce La Repubblica. Parlano di lui Sky sport, sport Mediaset e tante altre testate. A lui si rivolgono quasi tutti i personaggi più noti: da Cristiano Ronaldo a Gigio Donnarumma (tra l’altro quando Gigio approda a Milano tra di loro è nata un amicizia bellissima e solida al punto da far arrivare Fabio fino a Parigi) e tanti altri: per questo motivo viene ribattezzato il “tecnico dei calciatori”.

La storia di Fabio Iacuzio inizia nel 2004, quando come tecnico informatico approda nel settore della consulenza software. Poi, sempre come svela La Repubblica, nel “2008 Fabio incontra Dejan Stankovic. Galeotto è un piccolo problema informatico, che fa nascere un vero rapporto di amicizia, una collaborazione professionale tra loro. Poi si aggiunge il passaparola e Iacuzio viene contattato da altri calciatori di grido: Diego Milito, Wesley Snejder e Philippe Coutinho.

Competenza, professionalità e attenzione al cliente diventano il suo bigliettino da visita. Adesso, tra i personaggi più famosi ed in tendenza sui social corre voce che tutti vogliono rivolgersi a lui per problemi informatici. Mr Dude collabora anche con Elettra Lamborghini, Vittorio Sgarbi, Sfera Ebbasta, Rocco Hunt, Hakan Cahlanoglu e moltissimi altri.

Poi, dopo il successo, fonda nel 2008 IphonDude: un piccolo laboratorio che, nel corso di poco tempo, diventa un vero punto di riferimento. La sua società, oggi come un vero gigante dell’informatica, offre servizi di vendita, riparazione e assistenza tecnica su tutti i dispositivi dell’azienda statunitense Apple. E non solo, a mr. Dude si rivolgono anche per altri brand, oltre che a reti domestiche, aziendali, gestione NAS e tanto altro. E non mancano tantissime richieste legate al franchising: Dude diventa un brand nel brand.

Inoltre, da sempre Dude vende e propone il VERO prodotto Apple ricondizionato, con prodotti e ricambi originali al cento per cento. Prodotti che non sono mai stati manomessi in alcun modo da terzi, e sottoposti ad oltre 30 test di verifica ed eventuali sostituzioni di piccoli componenti nei loro laboratori per renderli perfetti.

Con l’acquisto dei prodotti Apple ricondizionati di Dude, si risparmia oltre al 30% del prezzo di vendita, e si ha una garanzia di 12 mesi, valida in tutti i loro punti vendita in Italia, e anche online!

Grazie alla forte presenza sul mercato del brand di Mr Dude sarà possibile la distribuzione di questi prodotti ricondizionati alle altre aziende e attività di settore per l’eventuale rivendita (iPad, iPhone , iMac , Apple Watch e tutti i prodotti Apple).

E per finire con tutte le novità, da quest’anno partirà la Dude Accademy: un Accademia unica nel suo genere che proporrà corsi esclusivi con un mix di skills e capacità, vista le pluriennale esperienza di oltre 15 anni in una città come Milano. Tutto questo grazie al forte seguito e alla sempre più forte richiesta nel settore e sui social.f