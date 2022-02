Energy Vault Holdings, Inc. inizia le negoziazioni alla Borsa di New York

La società inizia le negoziazioni con i simboli azionari NRGV e NRGV WS oggi, 14 febbraio 2022

Il trading fa seguito al perfezionamento della combinazione commerciale con Novus Capital Corporation II

La transazione raccoglie circa $235 milioni in ricavi lordi che si aggiungono ai $107 milioni dal finanziamento di Serie C recentemente annunciato e ai $50 milioni in tassa di licenza da Atlas Renewable per finanziare l’esecuzione della sua strategia di crescita

LUGANO, Svizzera e WESTLAKE VILLAGE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) (“Energy Vault”), la società che sviluppa soluzioni per lo stoccaggio di energia su scala industriale, inizierà le negoziazioni oggi, 14 febbraio 2022, a seguito del completamento della sua combinazione commerciale con Novus Capital Corporation II.





