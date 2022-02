Enedym riceve 2,4 milioni di dollari da Sustainable Development Technology Canada per lo sviluppo e la commercializzazione del motore di beccheggio per turbine eoliche Ventium

Ventium segna l’ingresso di Enedym nel settore delle rinnovabili ed è il primo prodotto non per propulsione commercializzato dall’azienda

HAMILTON, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Enedym, Inc. (“Enedym”), azienda tecnologica che sviluppa motori a riluttanza commutata (SRM, switched reluctance motor), sistemi di propulsione elettrici e catene cinematiche elettrificate di nuova generazione, oggi ha annunciato di avere ricevuto un contributo a fondo perduto da 2,4 milioni di dollari da Sustainable Development Technology Canada (“SDTC”) per sviluppare e commercializzare la propria tecnologia del motore di beccheggio per turbine eoliche Ventium.





L’esclusiva tecnologia Ventium, il cui nome è una combinazione delle parole latine Ventus (“vento”) e Imperium (“potenza”), aumenta l’affidabilità e l’efficienza delle turbine eoliche e comporta quindi un aumento della produzione di energia. Nel corso del tempo, una maggiore produzione di energia eolica sostituirà la generazione di energia elettrica mediante i combustibili fossili, riducendo notevolmente le emissioni dei gas causa dell’effetto serra. Inoltre, una maggiore efficienza delle turbine eoliche riduce il costo dell’energia eolica, rendendo più interessanti gli investimenti in questa forma di energia pulita.

Commenta l’Onorevole François-Philippe Champagne, Ministro dell’innovazione, della scienza e dell’industria : “Gli imprenditori canadesi sono all’avanguardia nella transizione globale a un’economia più forte, verde e resiliente. Gli investimenti odierni consentiranno agli innovatori nel campo delle tecnologie ecologiche in una varietà di settori di commercializzare le loro idee, aiutando il Canada a rispettare i suoi impegni climatici per il 2030 e a conseguire l’obiettivo di emissioni nette nulle entro il 2050, assicurando un futuro più sostenibile per tutti i canadesi”.

Aggiunge Leah Lawrence, Presidente e Ceo di SDTC: “La tecnologia di Enedym promette di trasformare le turbine eoliche in una fonte ancora più efficace di energia elettrica sostenibile. SDTC è fiera di sostenere imprenditori canadesi, come Enedym, che sono all’avanguardia negli sforzi globali finalizzati allo sviluppo di soluzioni e nel promuovere l’innovazione che ci porterà verso un futuro più verde e prosperoso”.

Conclude il Dott. Ali Emadi, Fondatore, Presidente e Ceo di Enedym: “Desideriamo ringraziare SDTC per il loro sostegno continuo allo sviluppo e alla commercializzazione del nostro motore di beccheggio di nuova generazione per turbine eoliche, Ventium. L’eolico è una delle tecnologie per energia rinnovabile a più rapida crescita oggi, e Enedym ritiene che sia uno strumento cruciale per la creazione di un futuro sostenibile per tutti. Il nostro impianto Ventium rende le turbine eoliche più efficienti, più economiche e può apportare un contributo rilevante alla soluzione dei problemi posti dal cambiamento climatico. Tramite la partnership stretta con SDTC nonché grazie al sostegno del nostro consorzio di partner nel settore, possiamo raggiungere l’obiettivo condiviso di assicurare che l’infrastruttura per l’energia eolica funzioni con maggiore efficienza, affidabilità ed economicità”.

Il consorzio Enedym stringe accordi per lo sviluppo dell’impianto Ventium oltre a collaborare con molti dei più grandi proprietari e operatori di parchi eolici nel mondo ed è composto dei seguenti partner:

Smartricity Inc. (Ballinafad, ON)



JFE Shoji Power Canada Inc. (Burlington, ON)



IEC Holden (Montreal, QC)



WECS RENEWABLES (Palm Springs, CA)



Innovative Thermal Solutions Inc. (Waterloo, ON)



EECOMobility (Hamilton, ON)

Spiega Michael Sonsogno, Ceo di Smartricity: “Gli impianti di beccheggio costituiscono uno dei principali problemi per l’affidabilità in una turbina eolica – a causa dei frequenti guasti sia al motore elettrico che al tradizionale convertitore CC. Smartricity è molto lieta di unire le forze con Enedym per lanciare Ventium sul mercato in quanto questo motore fa fronte direttamente a tutti i punti deboli degli attuali impianti di beccheggio e li risolve grazie alla tecnologia SRM avanzata di Enedym”.

Informazioni su Enedym, Inc.

Enedym è una start-up tecnologica nata nella McMaster University e che ha sede nel McMaster Innovation Park di Hamilton, Ontario, Canada. È titolare di oltre 50 brevetti e domande in corse di brevetti e invenzioni correlate sviluppati dal Dott. Ali Emadi , Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain, e dal suo gruppo di ricerca presso il McMaster Automotive Resource Centre (MARC) della McMaster University. La vision di Enedym consiste nel ridurre notevolmente il costo dei motori elettrici di propulsione e di portare avanti un nuovo paradigma nel settore dei motori elettrici tramite innovative tecnologie di azionamento del motore a riluttanza commutata (SRM). Enedym aspira ad aiutare a salvare il pianeta, un mercato dei motori elettrici alla volta. Per maggiori informazioni su Enedym visitare il sito www.enedym.com e il canale YouTube Enedym YouTube.

Informazioni su Sustainable Development Technology Canada

SDTC sostiene aziende che cercano di fare cose straordinarie.

Dal finanziamento iniziale al supporto per la formazione e al peer learning sino all’integrazione nel mercato, SDTC si impegna nell’aiutare piccole e medie imprese a crescere in aziende di successo che impieghino canadesi da una costa all’altra. I fondi SDTC per l’innovazione contribuiscono a risolvere alcuni dei problemi ambientali più urgenti al mondo: il cambiamento climatico, la rigenerazione tramite l’economia circolare e il benessere delle persone nelle comunità in cui vivono e nell’ambiente naturale con cui interagiscono. Per ulteriori informazioni visitare www.sdtc.ca

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

