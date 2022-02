Empoli-Juve 2-3, doppietta di super-Vlahovic

(Adnkronos) – La Juventus vince 3-2 a Empoli nel match valido per la 27esima giornata della Serie A. Il successo griffato dalla doppietta di Vlahovic consente alla formazione di Allegri di salire a 50 punti, al quarto posto, con 6 lunghezze di vantaggio sull’Atalanta che ha 2 partite in meno. La Juve è a -7 dal Milan capolista e a -4 dal Napoli, terzo con una gara in meno. L’Empoli, fermo a 31, rimane ampiamente distante dalla zona retrocessione.

La Juve sblocca il risultato al 32′ con Kean. Vlahovic inizia l’azione, Rabiot scappa a sinistra e crossa. Kean è puntuale per il colpo di testa vincent: 0-1. Il vantaggio dura 8 minuti, perché al 40′ la difesa bianconera si addormenta sul corner da sinistra e Zurkowski può insaccare da distanza ravvicinata: 1-1. I bianconeri possono contare su un attaccante eccellente. Vlahovic al 47′, prima dell’intervallo, trasforma in oro un assist di Cuadrado. Finta di destro, appoggio di sinistro: 1-2. Il serbo firma la doppietta al 66′ quando addomestica un passaggio di Morata con un controllo perfetto e deposita in rete con un morbido tocco di destra: 1-3. L’Empoli non si arrende e al 76′ riapre la gara. La Mantia tira, Szczesny non è impeccabile: 2-3. La Juve vacilla ma non crolla più, il punteggio non cambia.