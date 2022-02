Emma Marrone e il body shaming: “Vestitevi come volete” – Video

(Adnkronos) – “Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare”. Emma Marrone si esprime così, in un lungo video pubblicato sui social, dopo un commento di un giornalista sulle sue ‘gambe importanti’ e sull’opportunità di indossare a Sanremo 2022 ‘le calze a rete’. “Non si può più stare zitti di fronte al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona in un modo così scorretto”, dice la cantante.