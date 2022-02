Edpr, aggiudicati 39 MW in asta energia eolica

(Adnkronos) – Edp Renewables, quarto produttore mondiale di energia rinnovabile, si è aggiudicata 39MW di energia eolica nella settima asta indetta dal governo italiano attraverso il Gestore de Servizi Energetici (Gse). Il nuovo parco eolico – fa sapere l’azienda in una nota – i cui lavori inizieranno quest’anno, è situato in Sicilia tra il comune di Santa Caterina Villarmosa e la sottostazione di Petralia Sottana ed entrerà in funzione nel 2023 con sei turbine da 6,5 MW.

La capacità di Edpr in Italia ammonta a 385MW. Con questo nuovo progetto e i 160 MW che l’azienda sta sviluppando, la sua capacità complessiva raggiungerà i 584 MW. Edpr sottolinea il suo impegno a guidare la transizione energetica a livello globale, pianificando di investire circa 19 miliardi di euro per lo sviluppo di circa 20 GW di energia rinnovabile entro il 2025, come previsto dal suo piano strategico.