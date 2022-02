Ealixir e MV Augusta rinnovano l’accordo. Eccellenze in pista e nel digital con un occhio di riguardo alla sicurezza

(Adnkronos) – Milano, 8 Febbraio 2022

Ealixir, azienda italiana leader mondiale nel diritto all’oblio applicato al web è lieta di confermare per il 2022 la partnership con MV Agusta. L’accordo è stato presentato lo scorso quattro febbraio, in concomitanza con il team launch del Reparto Corse di MV Agusta. Il marchio storico della tradizione italiana, la casa motociclistica più vincente di ogni epoca, correrà nel motomondiale Moto2, nella nuova categoria FIM Junior GP riservata ai giovani talenti, e nella ESBK, il campionato spagnolo Superbike.

«Condividiamo molte cose con MV Agusta» ha commentato Enea Angelo Trevisan, fondatore e CEO di Ealixir in occasione della presentazione. «Ci fa particolarmente piacere collaborare con un’azienda che, come noi, è una presenza forte associata all’Italia. Un altro aspetto è quello del dinamismo e della resilienza -ha continuato Trevisan- che saranno le chiavi magiche per la ripartenza dopo il periodo della pandemia: siamo tutti impegnati a testimoniare che si può e si deve fare di più e meglio nel futuro».

Ma un altro aspetto che unisce la storica casa motociclistica varesina, oggi guidata dall’imprenditore russo Timur Sardarov, e la company nata in Italia e oggi quotata al Nasdaq, è l’interesse per la sicurezza: «La componente etica è fondamentale – ha aggiunto Trevisan – MV Agusta è impegnata da tempo in campagne per la guida sicura, allo stesso modo Ealixir lavora continuamente per la sicurezza dei percorsi digitali. È fondamentale mettere a frutto il tesoro di conoscenza, competenza, comunicazione rappresentato dalla rete, e siamo qui per questo: rendere più sicura l’esperienza digitale di chi si affida a noi».

Fondata a Milano nel 2018, Ealixir Inc. è sbarcata a Wall Street nel 2020, in piena pandemia. Offre una serie di servizi correlati al tema oblio e al management della reputazione digitale: dalla cancellazione di dati secondo la normativa sulla privacy, alla riconoscibilità delle expertise di privati e aziende, alla piattaforma di “lancio” per eventi, alla “radiografia” digitale di dati e percezione di una determinata personalità o brand. Agendo in base a una serie stringente di requisiti etici. Attraverso Ealixir Foundation l’azienda combatte una battaglia in prima linea per tutelare gli individui dai potenziali pericoli del web. Tra le tante iniziative, Ealixir, aiuta le vittime di revenge porn, cancellando foto e video indesiderati a titolo completamente gratuito.

