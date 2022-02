Driss El Faria lancia il suo nuovo sito ed arriva “Proonty”: una rivoluzione epocale

Il nuovo sito di Driss El Faria, uno dei più talentuosi imprenditori degli ultimi tempi, è on line. Lui, che in molte interviste si definisce “Vukumprà 3.0”, raggiunge ogni obiettivo con determinazione, lungimiranza e tanto sacrificio. Si descrive così nella pagina “Bio” del suo sito. “Nasco da genitori marocchini in Italia nel 1991. Dopo una Laurea in Management a Pavia e un Master in Bocconi decisi di evitare qualsiasi forma di stage e nel 2016 iniziai ad amministrare un locale notturno in cambio di quote societarie. Nel 2019 portai a termine la mia prima “exit” di 15mila Euro, pochi soldi ma che mi hanno permesso di importare Aviva Wines in Italia e portarlo a fatturare 5 milioni di Euro in 2 anni creando un nuovo modello di business.

Dal 2020 alla fine del 2021 ho sviluppato altre due società: Bombeer con Christian Vieri e Mood Wines, primo Prosecco Luminous nel Mondo.

Ad un certo punto della mia vita imprenditoriale ho creato un software gestionale interno che mi è servito per automatizzare i processi produttivi delle mie aziende. Ero talmente soddisfatto della piattaforma creata che ho deciso di volerla condividere con tutti gli imprenditori che vivono tutti i giorni la difficile routine operativa. Nel Febbraio 2022 è nato Proonty”. Appunto, sta per lanciare Proonty, un nuovo software che rivoluzionerà il mondo del lavoro e l’economia. Presto sarà sul mercato a costo zero. Un’altra grande novità che farà parlare.