(Adnkronos) – “Un lavoro me lo trovo anche da solo…”. Il premier Mario Draghi risponde con una battuta ad una domanda oggi nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri che ha approvato la riforma del Csm. “Tanti, anche politici, mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Li ringrazio moltissimo, ma vorrei rassicurarli…”.