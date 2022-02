Dopocena, dal cibo da offrire a come comportarsi: cosa ci dice il galateo

Il dopocena è un piacevole momento per molte persone, che viene sfruttato per rivedere amici o familiari durante la sera. È un ottimo modo di incontrarsi evitando di dover impiegare tempo ed energie per cucinare, ma senza per questo negarsi la bellezza e il divertimento di una serata in compagnia. Naturalmente esistono delle regole di galateo da seguire, dal cibo fino ad arrivare al comportamento da tenere, che scopriremo oggi in questa piccola guida.

Come organizzare un dopocena piacevole e gradevole per tutti

Per prima cosa un bravo ospite organizza sempre la casa, per renderla davvero accogliente, vestendola per l’occasione. Qui si consiglia di pulire la casa e di sistemarla, mantenendo una particolare attenzione alle condizioni di ambienti come il bagno e la cucina, oltre ovviamente al salotto. È altrettanto importante conservare gli oggetti che potrebbero rompersi, soprattutto se sono esposti su mobili nelle zone di passaggio. Inoltre, è sempre importante accogliere le persone con un bel sorriso, che contribuisce in maniera notevole a dare calore alla casa e alla serata.

Anche se non si cucina, perché si tratta di un dopocena, non è mai gentile lasciare gli ospiti a bocca asciutta. Per questo motivo, è sempre gradita la preparazione di qualche manicaretto, come nel caso dei classici finger food. Se si preferisce optare per i dolci, ecco opzioni come la torta tenerina, la torta magica, le mini-cheesecake e la tradizionalissima torta con crema al limone. I manicaretti, visto l’orario, possono essere serenamente accompagnati da un bicchiere di vino o da un superalcolico.

Fra tutti, il più indicato per una sera a casa è senz’altro il whiskey. In questi casi saper scegliere quale fra i tanti non è semplice: nel caso in cui non si fosse esperti di queste bevande, però, si può tenere in considerazione l’idea di consultare delle cantine online che contengono bottiglie di qualità, come ad esempio quelle presenti nella selezione di bourbon su Tannico. Non sono da escludere anche gli analcolici, che possono essere preparati effettuando un mix di sapori esotici e fruttati. Infine, tornando al cibo, altre opzioni salate perfette per un dopocena a casa sono i rotolini con zucchine, i cornetti salati, gli involtini primavera, i pomodori ripieni col tonno, i muffin salati con piselli e prosciutto e le polpettine di melanzane farcite con la scamorza.

La casa è perfetta, gli stuzzichini sono pronti, e adesso arriva il momento di capire come comportarsi con gli invitati. Innanzitutto, il galateo prevede di organizzare l’incontro in salotto, ma in estate e con la bella stagione il giardino e le terrazze diventano una soluzione ottima. La sala da pranzo è un’opzione valida se si vive in una casa piccola. Come comportarsi? Bisogna sempre alzarsi quando arrivano gli ospiti, mantenere il contatto con i loro occhi, ed essere sempre cordiali anche se si è di cattivo umore. No agli occhiali da sole, sì alle strette di mano, no alla chiacchiera con la bocca piena. Infine, è bene discutere di temi che possano coinvolgere tutti gli ospiti, evitando così le esclusioni dalla conversazione.