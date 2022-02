Donne in gravidanza: come affrontare i cambiamenti del corpo e accettare le nuove forme

La gravidanza è uno dei momenti più importanti per una donna; non esiste nulla di lontanamente paragonabile.

Si tratta però di un periodo che può portare anche tensione e nervosismi, e dei cambiamenti a livello fisico che a loro volta possono impattare sull’aspetto psicologico.

Si tratta di cambiamenti che la donna deve affrontare e soprattutto deve imparare ad accettare, dato che il corpo non sarà più lo stesso di prima.

Vediamo dunque di capire come vivere con serenità questi cambiamenti durante la dolce attesa, amando le nuove forme.

Quali sono i cambiamenti fisici tipici della gravidanza

Durante la gestazione, il corpo di una donna cambia, alle volte anche in modo profondo. La pelle può ad esempio iniziare a brillare o, al contrario, denotare la comparsa di alcuni inestetismi.

Il corpo deve tollerare sforzi decisamente superiori, per via della vita che si porta in grembo, e questo può causare anche dei momenti di forte stanchezza nella futura mamma.

Inoltre, durante i nove mesi possono comparire anche alcuni disturbi come le ben note nausee, i giramenti di testa, le vertigini, e andando avanti nei mesi, anche altre condizioni quali gonfiore e prurito alle gambe, di cui si parla nel dettaglio in alcuni articoli online.

La lista prosegue con altri elementi, come il bruciore di stomaco, le difficoltà in fase di digestione, le mani che formicolano e molto altro. cambia anche la percezione sensoriale di odori e gusti, e naturalmente più avanti si iniziano a manifestare i dolori dovuti alle contrazioni.

Per via del cambiamento a livello ormonale, la donna sente modificarsi anche le priorità di tutti i giorni.

Si avverte una forte spinta verso la creazione di un ambiente sicuro, per poter accogliere al meglio il piccolo nascituro.

Il senso materno prevale più che mai durante la gestazione, e ogni azione viene fatta per proteggere la vita che si ospita nel pancione.

Come affrontare le trasformazioni del corpo e imparare ad amare le nuove forme

Innanzitutto tenendo a mente che, pochi mesi dopo il parto, il fisico tornerà ad assestarsi.

Si tratta spesso di cambiamenti momentanei, che devono essere dunque affrontati con consapevolezza.

Quando si è alle prime settimane, è controproducente pensare a come cambierà il corpo nei mesi successivi: conviene piuttosto iniziare sin da subito ad amarsi e ad amare ciò che verrà.

Stando ad alcuni psicologi esperti, la futura mamma deve in primis cambiare la prospettiva tramite cui guardare al proprio corpo.

Ed è bene comprendere che ogni cambiamento del fisico, anche il più insignificante, nasce per rafforzare il corpo e per prepararlo a nutrire la vita che sta crescendo in grembo.

Inoltre, grazie ad una beauty routine dolce e ad altri piccoli accorgimenti quotidiani, sarà possibile tornare a sentirsi belle e in forma smagliante.