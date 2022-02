Domenica In: la puntata del 27 febbraio

Domenica 27 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventiquattresima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

La puntata aprirà con uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina con in collegamento la Direttrice del Tg1 Monica Maggioni; con lei Giovanna Botteri corrispondente Rai da Parigi e Alberto Matano. Prosegue lo spazio “Tutti pazzi per Sanremo” che vede in studio diversi protagonisti del ‘Festival di Sanremo 2022’ targato Amadeus.

Achille Lauro grande protagonista della musica e spettacolo italiano racconterà le tappe più importanti della sua carriera per poi esibirsi con il brano ‘Domenica’ e presentare il nuovo singolo ‘Stripper’ con il quale parteciperà al prossimo “Eurovision Song Contest 2022” a Torino, a seguire ospite anche Irama anch’esso protagonista di Sanremo 2022 che si esibirà con ‘Ovunque sarai’ e il nuovo singolo ‘Cinque Gocce’ tratto dal nuovo album ‘Il giorno in cui ho smesso di pensare’.

Spazio al cinema, in studio l’attore Edoardo Leo per presentare il film ‘Luigi Proietti detto Gigi’ dal 3 marzo nelle sale cinematografiche mentre l’attore Stefano Accorsi sarà in collegamento per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘Vostro onore’ in onda da lunedì 28 febbraio per quattro puntate.

Torna Arisa attualmente impegnata nella giura de ‘Il Cantante Mascherato’ condotto da Milly Carlucci su Rai1 che si racconterà in un’intervista tra carriera e vita privata per poi esibirsi in un medley dei suoi successi e con il suo ultimo singolo ‘Cuore’; con lei in studio anche il ballerino di ‘Ballando con le stelle’ Vito Coppola.