Domenica In: la puntata del 20 febbraio

Domenica 20 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventitreesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Prosegue lo spazio “Tutti pazzi per Sanremo” che vede in studio diversi protagonisti del ‘Festival di Sanremo 2022’ targato Amadeus.

Massimo Ranieri ripercorrerà con Mara Venier la sua straordinaria carriera artistica per poi esibirsi con il brano “Lettera di là dal mare” classificatosi all’ottavo posto e vincendo il Premio della Critica Mia Martini.

A seguire Venier incontrerà anche Giusy Ferreri che si esibirà con “Miele”, Aka7even che si esibirà con il brano “Perfetta così” e Highsnob & Hu che si esibiranno con il brano “Abbi cura di te”.

In occasione dei 25 anni dal ‘Festival di Sanremo 1997’ in studio Patty Pravo che si racconterà alcuni momenti significativi della sua carriera per poi esibirsi con il celebre “E dimmi che non vuoi morire” con lei Morgan che la celebrerà eseguendo al pianoforte “Pensiero stupendo” e “Non ti bastavo più”.

Spazio al cinema, in studio il regista Dario Argento con la figlia attrice Asia Argento per presentare il film “Occhiali neri” applaudito recentemente al ‘Festival del Cinema di Berlino’.

Il campione di sci Gustavo Thoeni presenterà il suo libro autobiografico “Gustavo Thoeni – I trionfi dell’uomo e del mito”; per lui ci saranno numerose sorprese dal Coro degli Alpini ‘Malga Roma’ e suoi tre grandi amici nonché ammiratori: Ornella Muti, Jerry Calà e Francesco Moser.