Decreto quarantena e Green pass, Lega non vota

(Adnkronos) – I ministri leghisti Erika Stefani e Massimo Garavaglia non hanno votato le nuove misure anti Covid oggi in Cdm. Fonti di governo precisano che entrambi sono presenti alla riunione. Il via libera arriva quindi senza il disco verde della Lega. A quanto apprende l’Adnkronos da diverse fonti di governo a Cdm in corso, il ministro Massimo Garavaglia ha espresso la sua contrarietà alle misure che introducono una distinzione tra vaccinati e non nelle scuole.

A quanto apprende AdnKronos il capodelegazione della Lega al governo, Giancarlo Giorgetti, è arrivato a Palazzo Chigi, dove è stato convocato il Cdm, ma non è entrato in consiglio. Decisione presa a seguito dell’intenzione della Lega di non votare il decreto legge.