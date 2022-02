Intervista a Daniela Fazzolari

Lifestyleblog.it intervista Daniela Fazzolari

Quanto è importante per un attore/attrice la “formazione”?

Trovo sia molto importante. Io ci tengo davvero molto. Io arrivo da un percorso professionistico nella danza classica e per quanto fossi una piccola ragazzina, la disciplina per me è sempre stata fondamentale. Ho fatto di tutto per farmi trovare pronta a livello professionale. Cercavo sempre di accedere ai migliori insegnamenti possibili. E credo di averli ricevuti. Ho fatto un’Accademia di teatro a Torino che era condotta da tutti professionisti del mondo del teatro ed è stato molto importante. Poi, è chiaro che ci sono anche delle chiavi diverse nel tipo di arte che uno va ad intraprendere. Ogni componente che appartiene al mondo dello spettacolo, come Tv, cinema e teatro, hanno tutte sfumature diverse ed esigenze diverse tra loro.

Quanto conta la componente “fortuna” nel mondo dello spettacolo?

Va considerato anche questo. Che si chiami “fortuna” o “destino” è innegabile che c’è. È chiaro che è una chiave importante. Io penso che farsi trovare carichi, pronti e pieni di voglia di fare questo mestiere, nel momento giusto, è importante. Non bisogna lasciarsi abbattere da occasioni che non arrivano, da tempi bui, come quelli che abbiamo vissuto. È fondamentale, perché poi quando arriva il momento giusto hai la felicità e l’esplosione di poter mettere tutto questo tuo bagaglio di vita acquisito nel dolore, nel sacrificio, nella sofferenza e nella delusione e metterlo al servizio del personaggio. È chiaro che se non arriva il momento giusto è difficile fare tutto questo, ma di certo non è prevedibile. E tutto ciò che non possiamo prevedere è dato al caso, però sono dell’idea che bisogna sempre farsi trovare pronti.

Quali prerogative deve avere una brava attrice?

La verità. Deve possedere la verità di sé stessi. Il sapere fare bagaglio di ogni attimo di vita. Io dico sempre che noi siamo dei contenitori di emozioni, di pensieri e di esperienza. Essere onesti con sé stessi e con quello che si vive, credo sia una prerogativa fondamentale. Fare arte vuol dire comunicare e comunicare vuol dire avere una grandissima responsabilità che non ha margini o filtri, per quanto lo spettacolo sia pieno di filtri, come la musica o le luci. Poi, però, se quello che arriva allo spettatore, che è una pagina bianca, gli resta impresso è perché tu sei stato per primo onesto con te stesso.

Ci racconta un aneddoto dell’esperienza in “Centovetrine”?

Ce ne sono stati tanti. C’è una situazione che mi è rimasta dentro e che non potrò mai dimenticare. Ero in viaggio in Sicilia, a Santo Stefano di Camastra. Entrai in una piccola bottega di ceramiche poiché ne ero affascinata e c’era la proprietaria che mi riconobbe. Era emozionata e scossa. Mi chiese se potevo attendere l’arrivo della figlia che avrebbe avuto tanto piacere di conoscermi. Le dissi di si ed attesi finché poi non arrivò questa giovane ragazza, che avrà avuto circa venti anni. C’era un forte sentire. Iniziò a parlarmi confidandomi che era davvero felice di avermi conosciuta poiché il personaggio che interpretavo in Centovetrine aveva subito, ad un certo punto della Soap, un trapianto di cuore, proprio come lei che in quegli stessi giorni affrontava un’operazione al cuore. Mi confidò che nel guardarmi aveva trovato la forza di affrontare tutto quello che la vita le stava mettendo davanti e di reagire. E questo vale e dice davvero tutto dell’impegno sociale che possiamo avere anche senza rendercene conto. Ed è proprio questo il senso di responsabilità che noi abbiamo e di cui parlavo prima.

Ci sono persone che lei reputa esser stati “fondamentali” nella sua carriera?

Sicuramente si. È stato il mio insegnante di teatro e direttore all’epoca della scuola, Mauro Avogadro che non smetterò mai di ringraziare. In quei tre anni di formazione in Accademia c’è stato un momento in cui volevo addirittura lasciare. Ero alla fine del secondo anno. Andai da lui poiché ero entrata in crisi. Lui mi disse: “guarda, sei arrivata al secondo anno. Resistiti ed andiamo avanti. Ti manca un solo anno. È un’opportunità che perdi”. Riuscì a convincermi ed a farmi forza. È il ringraziamento più grande alla persona che, probabilmente, per primo ha creduto in me.

È nel cast di un film dal titolo “Soldato sotto la Luna”. Cosa può raccontarci di questa esperienza?

Questa esperienza chiude il cerchio di tutto ciò che ti ho raccontato. Ho avuto questa nuova opportunità e questa grande iniezione di fiducia, che definirei “estrema”, da parte di un regista, Massimo Paolucci, che non conoscevo, che ha avuto il coraggio di scegliermi come protagonista di un film complicato e di un personaggio molto complicato. Sicuramente il personaggio più complicato che io abbia mai affrontato. Questa spinta massima che ho avuto da parte sua, che mi ha permesso di accedere a quello che volevo dare al personaggio, senza avere la puntigliosità della mano registica e della sceneggiatura, sono state per me un connubio ed un’alchimia che ha rappresentato tutto quello che per me dovrebbe essere il cinema. Mi sono trovata in un thriller psicologico dove ci sono tanti elementi, con un cast importante, con una troupe con esperienza pluridecennale, e devo dire che è stato bello. È stato un progetto duro anche a livello fisico in quanto eravamo in ambienti freddi, di notte… ma l’unione e la forza della passione che c’è stata nella lavorazione di questo prodotto mi portano a dire che ci siano stati tutti gli elementi giusti al momento giusto, e questo a prescindere se il film un domani possa piacere o meno. Vedere, poi, l’emozione di Massimo nel vedere ciò che facevamo, per me ha significato tutto, è stato il coronare il più profondo ed intimo sentire, ed è la soddisfazione più grande che si possa desiderare.

Cosa l’affascina del cinema?

Io sono follemente innamorata della verità in qualsiasi sua forma ed il cinema è verità. Il cinema può sembrare finzione, ma la finzione è solo il riprodurre una storia ma se all’interno di tutto questo non c’è una credibilità, una veridicità, non c’è il cinema.

Quali sono i suoi sogni nel cassetto?

Sono sincera, non ho mai pensato … “quanto vorrei questo o quello”. Mi sono sempre lasciata condurre da quello che la vita ha in serbo per me e da quello che il disegno divino ha stabilito per me. Posso avere dei momenti di slancio mentale ed emotivo, ma non ho mai definito nulla di cui non posso prevedere.

Quali sono i suoi progetti futuri?

Ci sono diversi progetti che dovranno partire ed ancora tanti provini da fare, ma sempre per massimo rispetto nei confronti di ciò che so essere la grande macchina che governa questo mestiere, non mi espongo e vivo passo dopo passo tutto.