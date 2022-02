CSC Global Financial Markets annuncia le promozioni di sette dirigenti e di un direttore associato nell’attività European Capital Markets

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–CSC, il più importante fornitore mondiale di servizi commerciali, legali, fiscali e di marchi digitali, ha annunciato sette promozioni senior in Europa, riflettendo il continuo successo della sua attività European Capital Markets. Aline Sternberg, Catherine McGrath, Mary Murphy, Mélanie Florsch, e Siobhán Hallissey sono stati promossi al ruolo di direttore, mentre Lara Nasato e Margaret Kennedy hanno assunto l’incarico di direttori associati.





“ Tutte queste persone sono state strumentali nella trasformazione del nostro gruppo European Capital Markets da una startup “green field” nel 2017 a un leader sul mercato nel 2022”, ha dichiarato Jonathan Hanly, responsabile europeo di Global Financial Markets, CSC. “ Mi congratulo con tutti i neo dirigenti e sono certo del loro costante successo nella leadership della nostra attività, mentre continuiamo a guidare la nostra crescita europea”.

“ La promozione di colleghi di talento è centrale alla nostra strategia di potenziamento del nostro personale al fine di creare un ambiente lavorativo altamente professionale, collaborativo e solidale”, ha dichiarato J-P Nowacki, responsabile commerciale europeo di CSC Global Financial Markets. “ Il risultato si è visto, con livelli eccezionalmente elevati di coinvolgimento del personale negli ultimi cinque anni, che a sua volta ci ha consentito di concentrarci sull’offerta di servizio clienti a livelli leader nel settore. Queste sette neodirigenti sono tra i più massimi promotori dei nostri valori aziendali, e quindi siamo felici di essere in una posizione che riconosce il loro successo nel formare la nostra cultura aziendale”.

Ogni sede primaria di European Capital Markets è rappresentata nelle promozioni ai nuovi incarichi:

Aline Sternberg, Gestione delle transazioni, Regno Unito

Catherine McGrath, Sviluppo del commercio europeo

Lara Nasato, Conformità di Regno Unito e Irlanda

Margaret Kennedy, Gestione delle transazioni, Irlanda

Mary Murphy, Contabilità clienti, Irlanda e Regno Unito

Mélanie Florsch, Gestione delle transazioni, Lussemburgo

Siobhán Hallissey, Gestione delle transazioni, Irlanda

Informazioni su CSC

CSC è un’azienda leader nella fornitura di servizi amministrativi specializzati a dirigenti di asset alternativi in una gamma di strategie fondiarie, partecipanti in mercati di capitali su mercati pubblici e privati e aziende che richiedono supporto fiduciario e di governance. Siamo il solido partner del 90% delle società Fortune 500®, di quasi 10.000 studi legali e di più di 3.000 istituti finanziari. I professionisti di Global Financial Markets di CSC hanno sede nei principali centri finanziari negli Stati Uniti, in Europa, e nella regione Asia-Pacifico. Siamo un’azienda globale in grado di fare affari ovunque si trovino i nostri clienti, e ci riusciamo impiegando esperti in tutti i settori commerciali che serviamo. Per saperne di più CSC sui servizi di CSC, visitare cscgfm.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jeff Lyons



Direttore delle pubbliche relazioni, CSC



(302) 636-5401 x65519



jeff.lyons@cscglobal.com

Redazione di CSC