Eurovision Song Contest: l’anno dell’Italia. L’intervista a Cristina Giuntini Presidente OGAE Italy

Manca sempre meno all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022, l’anno che vedrà protagonista indicussa l’Italia. Abbiamo incontrato Cristina Giuntini Presidente OGAE Italy www.ogaeitaly.net, un vero e proprio riferimento per tutti gli appassionati di questo contest.

Cristina, raccontaci di te e della tua passione per questo show della musica internazionale.

Sin da quando ero bambina ho sempre l’Eurovision (che noi chiamavamo Eurofestival): era davvero un appuntamento fisso, una specie di secondo Festival di Sanremo. Lo segiuvamo tutti in famiglia ed era un vero e proprio evento. Io lo adoravo perché amavo sentire il suono di tante lingue diverse (allora ogni Paese doveva cantare nella sua lingua ufficiale). E’ stato attraverso le canzoni che mi sono resa conto che, in fondo, abbiamo molte più cose in comune di quanto non si possa pensare: fino a quel momento, per farti un esempio, avevo pensato all’Islanda come a un’isola di pescatori, e invece venivo a sapere che anche lì c’era un’industria discografica e i ragazzi portavano i pantaloni a zampa d’elefante come da noi…

Da questa passione ho affrontato gli anni “bui” in quanto l’Italia per ben 13 anni ha abbandonato la manifestazione. La fatica per trovare dove poterlo vedere, le peripezie per nonperdere la manifestazione e alle volte il senso di anomalia nel vedere uno show praticamente disertato dal nostro Paese. Che emozione però la partecipazione di Gualazzi nel 2011 e il nostro viaggio a Düsseldorf per sostenerlo! E’ stato una volta tornata a casa che ho pensato di aprire un sito per tenere informati i nostri iscritti, ma anche chiunque volesse leggerci, di quello che poteva interessarci riguardo all’ESC. Notizie, nuove uscite, tour dei cantanti eurovisivi… E poi sono arrivate le interviste, che sono la parte che preferisco.

Come hai vissuto la vittoria di Mahmood e Blanco in relazione al prossimo Eurovision?

Premesso che ho apprezzato molto le scelte musicali di Amadeus in generale, quella di Mahmood e Blanco è stata la canzone sulla quale ho puntato fin dal primo ascolto. Non principalmente in quanto inedito duetto d’amore fra due uomini (del resto, questa è una delle interpretazioni che si possono dare, ma, come sempre succede con le canzoni, ognuno di noi può adattarle alla propria storia personale), ma soprattutto perché si tratta di un brano accattivante ma di classe, per il bellissimo amalgama delle voci, ciascuna unica a suo modo ma perfettamente intrecciate fra di loro, e per la presenza scenica dei cantanti che hanno saputo tenere il palco in modo perfetto, da veri professionisti. Sono molto felice della loro vittoria e del loro entusiasmo per l’Eurovision.

Pensi che potremmo fare la doppietta?

E’ presto per dirlo, in quanto ancora soltanto una minima parte delle canzoni degli altri Paesi è stata resa nota: le selezioni nazionali sono in corso e proseguiranno fino a Marzo inoltrato. Al momento posso dire che una doppietta è sicuramente possibile, e che in ogni caso la previsione che mi sento di fare è quella di un ottimo piazzamento.

Come si sta preparando l’Italia ad accogliere questa manifestazione dopo il trionfo dei Maneskin?

Mi sembra che ci sia in giro molto entusiasmo. La vittoria dei Maneskin sicuramente ha contribuito in modo determinante all’interesse del pubblico italiano verso l’Eurovision, e ha scatenato orgoglio e voglia di ben figurare come Paese ospite. Sia la RAI che il Comune di Torino si stanno impegnando a fondo, in barba a chi sosteneva che il nostro Paese non volesse vincere!

Quale pensi sia la reazione del panorama musicale italiano nei confronti dell’Eurovision 2022?

C’è grande curiosità, tutto sta nel vedere quale sarà l’accoglienza del pubblico e degli addetti ai lavori nei confronti della proposta eurovisiva. Normalmente noi italiani siamo molto più attenti alla qualità di musica e, soprattutto, parole, rispetto a molte performance che prediligono la spettacolarità, ma ultimamente percepisco un cambiamento anche in questo senso. Credo che il pubblico sia molto più aperto rispetto a diversi anni fa, e che possa accogliere la proposta musicale europea con curiosità e senza pregiudizi.

Sei soddisfatta della scelta di Torino e dei conduttori?

Assolutamente sì. Torino è una città che ha moltissimo da offrire ma che troppo spesso rimane ai margini dei normali circuiti turistici: questa è una grande occasione per farsi conoscere meglio in Europa e nel mondo. Quanto ai conduttori, che dire? Alessandro Cattelan è brillante, spigliato e parla un ottimo inglese, Laura Pausini è un mito assoluto, e Mika, oramai italiano di adozione, è il tocco finale perfetto. Se avessi dovuto aggiungere qualcuno, avrei pensato a Tiziano Ferro, ma non si può avere tutto!

Come Ogae Italy avete in programma eventi o programmi sui social?

Sui social continueremo a seguire la manifestazione come sempre, con interviste, cronache eccetera: anzi, saremo più attivi che mai, visto che è il “nostro” anno! In quanto a eventi è presto per dirlo, a causa, ahinoi, delle norme Covid che cambiano in continuazione e non permettono una programmazione precisa. Normalmente il club ospite gestisce l’Eurofan Café, un locale dove i fans possono assistere a performances di cantanti eurovisivi e prendere parte a giochi e attività a tema, ma tutto sta nel capire se quest’anno sarà fattibile.

A tuo parere ad esclusione dell’Italia chi potrebbe essere un potenziale vincitore?

Come ho detto prima, le selezioni nazionali sono ancora in corso, ma occhio alla Finlandia, che potrebbe schierare i The Rasmus (ricordate “In the shadows”?), attualmente in gara nella loro selezione. Terrei poi un occhio puntato su Svizzera e Francia: i loro cantanti e i loro brani non sono stati ancora resi noti, ma lo scorso anno hanno mancato la vittoria per un soffio, e ho ragione di pensare che a Maggio ce li ritroveremo più agguerriti che mai.