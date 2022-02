Covid Russia oggi, oltre 152mila contagi e 735 morti

(Adnkronos) – Sono più di 15,5 milioni i contagi covid confermati in Russia dall’inizio della pandemia. Il bollettino di oggi riportato dalla Tass segnala 152.337 nuovi contagi accertati in 24 ore che portano il totale a 15.522.756. Registrati anche altri 735 morti con il bilancio che sale a 346.235 morti per complicanze legate al coronavirus.