Covid Russia oggi, nuovo record contagi: oltre 168mila in 24 ore

(Adnkronos) – Continuano a correre i contagi covid in Russia, dove è stato registrato un nuovo record di casi trainati dalla variante Omicron. Nelle ultime 24 ore sono infatti 168.201 i nuovi casi confermati, come riferisce la task force incaricata da Mosca di monitorare l’andamento della pandemia. Si tratta di un aumento del 242 per cento rispetto a venerdì scorso, quando erano stati rilevati 49.127 casi. Sono invece 682 le persone che hanno perso la vita nell’ultima giornata per complicanze riconducibili all’infezione.

Nelle ultime due settimane in Russia si è registrato un record di casi praticamente ogni giorno. Ieri ne sono stati confermati 155.768. Il Cremlino continua a escludere la possibilità di applicare un lockdown, ma il ministero del Lavoro ha raccomandato di prediligere lo smart working da casa.