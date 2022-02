Covid oggi Veneto, Zaia: “Zona bianca possibile tra 7-10 giorni”

(Adnkronos) –

Veneto in zona bianca tra 7-10 giorni. E’ possibile secondo il governatore della regione Luca Zaia. “L’indice Rt è 1,12 – spiega in conferenza stampa – Le terapie intensive sono occupate al 15% e l’area medica al 25%. Abbiamo una proiezione a 7 giorni, con l’area medica al 20,9%. Per la terapia intensiva, il modello ci dà un valore dell’11,7%. Se tra 7 giorni avremo 33 ricoverati in meno in terapia intensiva, saremo all’11,7%. Sotto il 10%, in parole povere, la terapia intensiva ci porterebbe in zona bianca”. “E’ pensabile andare in zona bianca con il parametro della terapia intensiva – afferma quindi – Ragionevolmente, se le cose vanno un po’ meglio rispetto al modello, in 7-10 giorni potremmo essere in zona bianca”. “E’ innegabile che la curva sia in discesa. I numeri dei contagi sono ancora importanti, ma non provocano un’esplosione dell’ospedalizzazione, l’avremmo avuta senza le vaccinazioni”, osserva.

Bollettino covid Veneto, oggi 8 febbraio



Sono 11.201 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 41 morti. I dati tengono conto di aggiustamenti relativi al weekend. I nuovi casi sono stati rilevati su 143.276 tamponi, l’incidenza è al 7,82%. Gli attuali positivi nella regione sono 156.004. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 1.901 (+30). I malati in area non critica sono 1.745 (+34), mentre le persone in terapia intensiva sono 156 (-4).