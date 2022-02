Covid oggi Veneto, 3.805 contagi e 10 morti: bollettino 20 febbraio

(Adnkronos) – Sono 3.805 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 febbraio 2022, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano anche 10 morti, che portano a 13.714 il totale delle vittime negli ultimi due anni. Gli attualmente positivi nella regione sono 73.475 (-1.952), mentre negli ospedali i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 1.190 (-5) , stabili, 103, quelli in terapia intensiva.