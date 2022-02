Covid oggi Sicilia, 7.057 contagi e 44 morti: bollettino 4 febbraio

(Adnkronos) – Sono complessivamente 7.057, su 43.692 tamponi processati, i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 4 febbraio, in Sicilia, anche se 240 sono relativi a giorni precedenti al 31 gennaio scorso. Gli attuali positivi salgono così a 262.775. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 2.654, mentre dei 44 decessi riportati oggi (8.702 dall’inizio dell’emergenza pandemica) nove si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.425, mentre si trovano in terapia intensiva 133 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.382 a Palermo, 1.589 a Catania, 1.097 a Messina, 701 a Ragusa, 442 a Trapani, 946 a Siracusa, 490 a Caltanissetta, 450 ad Agrigento e 200 a Enna.