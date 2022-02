(Adnkronos) – Sono 3.463 i nuovi contagi covid oggi 7 febbraio in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 25 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 28.099 tamponi processati. Sono 743 i guariti. Nell’isola attualmente sono 273.993 i positivi – 3.054 più di ieri – e di questi 1.539 sono ricoverati in regime ordinario e 126 in terapia intensiva.