Covid oggi Russia, 170mila contagi in 24 ore

(Adnkronos) –

Covid in Russia, oltre 170.000 casi di Coronavirus in un solo giorno. I dati, per la prima volta così alti, riportati dall’agenzia Tass, parlano di 177.282 contagi e 714 decessi per complicanze riconducibili all’infezione, che portano il bollettino a 12.630.047 casi con 334.753 morti dall’inizio della pandemia.

A Mosca in 24 ore sono stati accertati 22.444 casi e si sono registrati 82 decessi. Contagi attribuiti alla variante Omicron del coronavirus sono stati confermati in 84 regioni del Paese.