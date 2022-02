Covid oggi Puglia, 4.952 contagi e 14 morti: bollettino 11 febbraio

(Adnkronos) – Sono 4.952 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 45.270 tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 1.332; Bat: 385; Brindisi: 445; Foggia: 827; Lecce: 1.340; Taranto: 578; Residenti fuori regione: 33; Provincia in definizione: 12. Sono 100.528 le persone attualmente positive, 745 le ricoverate in area non critica, 68 quelle in terapia intensiva. Dati complessivi: 670.456 casi totali, 8.235.298 tamponi eseguiti, 562.520 persone guarite e 7.408 decessi.