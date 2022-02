Covid oggi Piemonte, 3.670 contagi e 27 morti: bollettino 15 febbraio

(Adnkronos) – Sono 3.670 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 febbraio 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 27 morti. Tasso di positività al 7,9% sui 46.639 tamponi eseguiti, di cui 39.235 antigenici. Dei 3.677 nuovi casi gli asintomatici sono 3.179 (86,5%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 74, numero invariato rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.566, 78 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 61.449.

Da inizio pandemia sono morte 12.876 persone nella Regione.