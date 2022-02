Covid oggi, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e ristoranti

(Adnkronos) – Il governo olandese intende revocare gran parte delle restrizioni introdotte per contenere il coronavirus a partire dal 18 febbraio. Lo ha annunciato il ministro della Salute Ernst Kuipers, che in una lettera indirizzata al Parlamento ha scritto che riapriranno senza limiti gli stadi, i teatri, i cinema e i ristoranti. Questi ultimi potranno accogliere clienti fino all’una di notte e non chiudere alle 22 come fanno ora. L’ultima decisione spetta ai consulenti scientifici del governo, che si esprimeranno in merito martedì. Tutte le altre restrizioni ancora in vigore in Olanda dovrebbero essere revocate entro fine mese.